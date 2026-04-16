FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın alacaklar dikkat! ‘En kötüsü geride kaldı’ Seviye verdi

Altın fiyatları kar satışları nedeniyle sınırlı düzeyde değer kaybı yaşadı. 16 Nisan 2026 gününe ise gram altın 6 bin 946 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalarda Orta Doğu iyimserliği devam ediyor. Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, değerlendirmede bulundu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk 2 günündeki yükselişin ardından kâr satışları yaşadı. 16 Nisan gününe ise altın yükselerek başladı. Gram altın şu sıralar 6 bin 946 TL seviyesinde bulunurken ons altın ise 4 bin 820 dolara yakın seyrediyor.

BEKLENTİLER SÜRÜYOR

28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu’da devam eden savaşın etkileri ise görülmeye devam ediliyor. ABD ve İran arasındaki görüşmelerde ikinci turun gerçekleştirileceğine yönelik kuvvetli beklentiler sürüyor.
Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, Türkiye Gazetesine yaptığı açıklamada, ABD varlıkları üzerinde risk iştahının arttığını ve ABD dolarının küresel boyutta değer kaybettiğinin altını çizdi.
“EN KÖTÜ GERİDE KALDI”

Umut, “Savaşın başlamasının ardından 100 seviyelerinin üzerine yükselen dolar endeksi 98’e geriledi” deyip Fed’in faiz artırımına ihtiyacı olmayacağının altını çizdi.

ABD tahvil getirilerinde de düşüşler yaşandığını belirten Umut, 2 yıllık gösterge tahvil faizinin %4,03 seviyesinden %3,75’e gerilediğini kaydetti. Umut, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

“Burada da savaşta en kötünün geride kaldığı, petrol fiyatlarında daha keskin yükselişlerin yaşanmayacağı, buna paralel olarak enflasyonda da artışın devam etmeyeceği ve FED’in faiz artırmak zorunda kalmayacağı beklentileri öne çıkıyor”

POZİTİF BEKLENTİLER BOZULABİLİR

Altın fiyatlarının yukarı taşındığını kaydeden Umut, “Savaşın ardından 4.099 dolara kadar gevşeyen ons altın, artık 4.800 doların üzerinde fiyatlanıyor. Teknik olarak alçalan trend direnci konumunda bulunan 5.170 dolara doğru hareket olasılığı var” cümlelerini sarf etti.
Aşağıda ise 4.750 doların önemli bir destek olduğunu aktaran Umut, kalıcı olarak bu seviyenin altına gelinmesi halinde, kısa vadeli tepki yükselişinin devamına yönelik pozitif beklentilerin bozulabileceği uyarısında da bulundu.

Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.