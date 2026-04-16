Altın alacaklar dikkat! ‘En kötüsü geride kaldı’ Seviye verdi

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk 2 günündeki yükselişin ardından kâr satışları yaşadı. 16 Nisan gününe ise altın yükselerek başladı. Gram altın şu sıralar 6 bin 946 TL seviyesinde bulunurken ons altın ise 4 bin 820 dolara yakın seyrediyor.

BEKLENTİLER SÜRÜYOR

28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu’da devam eden savaşın etkileri ise görülmeye devam ediliyor. ABD ve İran arasındaki görüşmelerde ikinci turun gerçekleştirileceğine yönelik kuvvetli beklentiler sürüyor.



Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, Türkiye Gazetesine yaptığı açıklamada, ABD varlıkları üzerinde risk iştahının arttığını ve ABD dolarının küresel boyutta değer kaybettiğinin altını çizdi.



“EN KÖTÜ GERİDE KALDI”

Umut, “Savaşın başlamasının ardından 100 seviyelerinin üzerine yükselen dolar endeksi 98’e geriledi” deyip Fed’in faiz artırımına ihtiyacı olmayacağının altını çizdi.

ABD tahvil getirilerinde de düşüşler yaşandığını belirten Umut, 2 yıllık gösterge tahvil faizinin %4,03 seviyesinden %3,75’e gerilediğini kaydetti. Umut, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

“Burada da savaşta en kötünün geride kaldığı, petrol fiyatlarında daha keskin yükselişlerin yaşanmayacağı, buna paralel olarak enflasyonda da artışın devam etmeyeceği ve FED’in faiz artırmak zorunda kalmayacağı beklentileri öne çıkıyor”

POZİTİF BEKLENTİLER BOZULABİLİR

Altın fiyatlarının yukarı taşındığını kaydeden Umut, “Savaşın ardından 4.099 dolara kadar gevşeyen ons altın, artık 4.800 doların üzerinde fiyatlanıyor. Teknik olarak alçalan trend direnci konumunda bulunan 5.170 dolara doğru hareket olasılığı var” cümlelerini sarf etti.



Aşağıda ise 4.750 doların önemli bir destek olduğunu aktaran Umut, kalıcı olarak bu seviyenin altına gelinmesi halinde, kısa vadeli tepki yükselişinin devamına yönelik pozitif beklentilerin bozulabileceği uyarısında da bulundu.