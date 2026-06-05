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Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

TÜİK'in Mayıs enflasyonunu açıklamasının ardından memur ve emekliler 5 aylık enflasyon farkını ve zamlı maaş tablosunu merak etmeye başladı. İşte detaylar…

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı
Hande Dağ

Mayıs enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emekli 5 aylık enflasyon farkını hesaplamaya başladı. 2026’nın ikinci yarısında ne kadar maaş alacağını merak eden milyonlar, zam tablolarını takip ediyor.

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı 1

MAYIS ENFLASYONU AÇIKLANDI

Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84, Şubat enflasyonu 2,96, Mart enflasyonu yüzde 1,94 ve Nisan enflasyonu 4, 18 olarak gerçekleşmişti. Mayıs enflasyonu ise yüzde 1,71 oldu.

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı 2

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Böylece 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,60 oldu. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeden yüzde 7 oranında zammın yanı sıra enflasyon farkı ile beraber toplamda yüzde 12,39 zammı hak etti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 16,60 zam almayı garantiledi.

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı 3

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile memur ve emekli için zam oranları da kesinleşecek.

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı 4

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM TABLOSU

Peki, 5 aylık enflasyon farkına göre kim ne kadar maaş alacak? İşte kesin olmayan sonuçlara göre memur ve emeklinin güncel zam tablosu…

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı 5

MEMUR MAAŞ TABLOSU

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı 6

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı 7

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı 8

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı 9

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı 10

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