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TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı! Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon oranları bugün saat 10.00'da duyuruldu.

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti
Hande Dağ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs enflasyonunu duyurdu. TÜİK tarafından enflasyon rakamları bugün (5 Haziran 2026 Cuma) açıklandı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik veri saat 10.00'da kamuoyuna duyuruldu.

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti 1

ANKETLERE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİLERİ NEYDİ?

AA Finans'ın beklenti anketi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 olmuştu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer almıştı. Nisan ayında ise ekonomistlerin beklentileri yüzde 3,19 iken gerçekleşen enflasyon yüzde 4,18 olmuştu.

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti 2

TÜİK NİSAN ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Son olarak ise TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı. Buna göre Mayıs enflasyonu yüzde 1,71 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

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Enflasyon tüik tüik enflasyon
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