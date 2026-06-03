Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı: 'Fiyatlar bu seviyenin altına gelirse…'

Altın piyasalarında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Piyasalardaki son gelişmelerin ardından gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları yeniden gündeme geldi. Küresel piyasalarda altın fiyatları 4.500 dolara yakın yatay seyrini sürdürürken; Orta Doğu’daki belirsizliklerin uzaması, dolar endeksinin 99 üzerinde gücünü koruması, ABD ekonomisinden gelen kuvvetli sinyaller, tahvil getirilerinin yüksek seyri ve FED’den faiz indirimi beklentisinin kısa vadede ortadan kalkması, sarı metali baskılamaya devam ediyor.

3 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN

Dünkü işlemlerde ons fiyatı en yüksek 4.541 doları test etse de kazanımlarını koruyamadı. Gelen satışların da etkisiyle ons, yeniden 4.500 doların altına çekildi ve 4.488 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.477 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 3 Haziran 2026 gram altın fiyatı da 6.615 TL’den güne başlıyor.

ORTA DOĞU’DA BELİRSİZİLİK

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, ABD ve İran arasında günlerdir bir anlaşmaya varılamaması belirsizliği artırıyor. Petrol fiyatları üzerindeki riskler de yükseliyor. Brent petrolün varil fiyatı 96-97 dolar bandında bekleyişe geçerken; yüksek enerji fiyatları yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısını da canlı tutarak, sarı metali frenleye en önemli sebep olarak öne çıkıyor.

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FED BEKLENTİLERİ

Öte yandan FED için “faiz politikası” bakımından kritik göstergelerden olan ABD istihdam piyasası da yakından izleniyor. Ülkede açık iş ilanı sayısı nisanda 6,87 milyonluk beklentiye karşılık 7,62 milyon oldu. Tahminlerden yüksek gelen bu veri istihdam piyasasının güçlendiğine işaret ederek “FED’in enflasyona daha fazla odaklanabileceği” beklentilerini de destekledi.

KRİTİK VERİ CUMA GELECEK

Dikkatler cuma açıklanacak mayıs ayı ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Tahminlerden yüksek gelebilecek bir istihdam verisinin de FED beklentilerini düşürerek altın fiyatları üzerinde daha fazla baskı unsuru olabileceği aktarılıyor. Ons için kritik destek olarak gösterilen 200 günlük hareketli ortalama ise bugün itibarıyla 4.420 dolara yaklaşıyor.

ALTIN YATIRIMCISINA UYARI!

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, uzun vadeli yatırımcılar için "kademeli alım" uyarısını tekrarlayarak, onsta 4.400-4.440 dolar bandının ilk kademe için uygun bir bölge olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons fiyatının 4.400 dolar altına sarkması ve bu destek altında kalıcılık işareti vermesi halinde ise satışların hızlanabileceği uyarısında bulundu.