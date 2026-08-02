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Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor: "Bu hafta TBMM'ye sunacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin uzun süredir beklediği düzenlemenin tamamlandığını açıkladı. Özlük hakları dahil birçok başlık içeren teklifin AK Parti ve MHP tarafından bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor: "Bu hafta TBMM'ye sunacağız"

Şehit yakınları ve gazilere yönelik kapsamlı düzenlemede sona gelindi. Bakan Göktaş, iki yıldır sürdürülen çalışmaların kanun teklifine dönüştürüldüğünü belirterek düzenlemenin bu hafta Meclis gündemine taşınacağını söyledi.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor: "Bu hafta TBMM ye sunacağız" 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Diriliş Kampı Tesisleri'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'na katıldı. Bakan Göktaş, kampa katılan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor: "Bu hafta TBMM ye sunacağız" 2

"ŞEHİT AİLELERİ VE ER-GAZİLERİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA DA BİR DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) sunulan şehit ve gazi ailelerine geniş kapsamlı yeni hakların tanınmasına yönelik kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Öncelikle şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir. Onlara büyük bir vefa borcumuz var. Son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizin haklarını koruyan ve onlara destek sağlayan pek çok düzenlemeyi, önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. 2013 yılında aslında çok kapsamlı bir düzenleme hayata geçirilmişti ve bu süre zarfında da özellikle biliyorsunuz son 2 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar başkanlığında, bakanlığımızın koordinesinde pek çok kurumla beraber istişareler düzenliyorduk. Özellikle şehit hakları ve gazilerimize yönelik uzun zamandır bir istişare mekanizması yürütüyorduk. Bu çalışma tamamlandıktan sonra bir kanun teklifine dönüştü ve hem AK Parti grubumuzun Milliyetçi Hareket Parti'mizle ortak bir kanun teklifine dönüştü. 12 maddelik değil, bu çok daha kapsamlı. Aslında 2013 yılından bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı, şehit anne-babalarımızdan tutun da er-gazilerimizin uzun süredir bekleyen talepleri doğrultusunda da bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor: "Bu hafta TBMM ye sunacağız" 3

"BU HAFTA MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK"

Bu hafta inşallah grubumuz çalışmalarını tamamladı ve bu hafta içerisinde inşallah AK Parti grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber grubumuz Meclis Başkanlığı'na sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor: "Bu hafta TBMM ye sunacağız" 4

"ÖZLÜK HAKLARI DAHİL PEK ÇOK ÇALIŞMAYI İÇERİYOR"

Bakan Göktaş, çok kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bütün grupları 2 senedir gerçekten dinledik ve er-erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarımıza yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı hayata geçiren, içeren aslında bir çalışmayı inşallah bu kanun teklifi kapsamında, bu hafta önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine alınmasını bekliyoruz. Şimdiden tüm şehit ailelerimize, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle bu süreçte her daim şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onların her türlü haklarını koruyan ve güçlendiren çalışmalar yürüttük. Dün de bu çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdik. Bugün de yarın da AK Parti'miz ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bu çalışmaları inşallah şehit yakınlarımız ve gazilerimize müjdelemek istiyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit gazi Mahinur Özdemir Göktaş
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