Altın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdi 'Kaldığı yerden devam...'

Gram altın ne kadar olacak? Altında son durum ne? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Piyasalar, Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının yarattığı gerilim ve Rusya Ukrayna arasındaki ateşkes sürecinden etkilenmeye devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altındaki dalgalanma sürüyor. Peki, altın tahminleri neler? İşte detaylar...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 4 bin 25 lira seviyesinde bulunuyordu. Gram altın saat 11.47 itibarıyla 4034 TL seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Sabah aynı saatlerde altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 3 bin 226 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Ons altın saat 11.48 itibarıyla 3233 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre; finans analisti İslam Memiş "Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Hatta sert düşüşlerle başladı. Geçen hafta cuma günü kapanışla arasında gram altında 120 lira, ons altın tarafında 110 dolar civarında sert düşüşler olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Jeolitik gelişmeler piyasaları etkilerken yatırımcının gözü kulağı da güvenli liman altında. Memiş "Düşüş trendi devam ettiğini gözlemliyoruz. Kısmen bir düşüş var ama asıl beklediğimiz düşüşler gram altında. Serbest piyasalarda da 4000 lira seviyesinin altına sarkmalar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KALDIĞI YERDEN YÜKSELİŞLERİNE YİNE DEVAM EDER"

Uzmanlara göre Haziran ayı itibarıyla altındaki yükseliş devam edecek. Memiş "Altın alacaklar için artık mayıs ayı son aydır ve Haziran ayı yılın ikinci yarısında altın fiyatları kaldığı yerden yükselişlerine yine devam eder. Yine ons altın tarafında hedefimiz 3500 dolar seviyesi, gram altın tarafında 4500 lira seviyesi. Bu son düşüşler bittikten sonra bu ay, tekrar yükseliş yönlü beklentiler mümkün gibi duruyor şimdilik" şeklinde konuştu.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Memiş "Bugüne kadar altın almamış, altın almak için fırsat kollayan veya bugünlerde düğün yapacak olan yatırımcının bu düşüşleri bir fırsat olarak görmesi lazım. Bir miktar daha düşüş ve baskı altında kalmasını bekliyoruz" dedi.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır