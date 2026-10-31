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Yüzlerce ev yapmıştı! 40 yıllık inşaat markası konkordato ilan etti

40 yıllık Özdemir İnşaat ve Yatırım markasının sahibi Özdemir Turizm ve Ticaret AŞ, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Yüzlerce ev yapmıştı! 40 yıllık inşaat markası konkordato ilan etti
Cansu Çamcı

Konkordato başvurusu yapan şirketler çoğalıyor. Balıkesir Edremit Körfezi'nde Akçay, Altınoluk, Güre ve Küçükkuyu'da hayata geçirdiği konut projeleriyle tanınan 40 yıllık Özdemir İnşaat ve Yatırım markasının sahibi Özdemir Turizm ve Ticaret AŞ de konkordato başvurusunda bulundu. Mahkemeden 3 aylık geçici mühlet kararı çıktı.

NEFES'te yer alan habere göre; 1986 yılında Bursa'da kurulan Özdemir Turizm ve Ticaret AŞ, inşaat sektöründeki faaliyetlerini ağırlıklı olarak Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde sürdürdü. Şirket, özellikle Akçay, Altınoluk, Güre ve Küçükkuyu hattında geliştirdiği konut projeleriyle tanındı.

YÜZLERCE KONUT VE VİLLA YAPTILAR

Edremit Körfezi ile Kaz Dağları arasında kalan tatil beldelerinde çok sayıda konut projesine imza atan şirket, inşaat faaliyetlerini 'Özdemir İnşaat ve Yatırım' (Özyatırım) markası altında yürüttü. Yıllar içinde bölgede yüzlerce konut ve villa projesi geliştiren şirket, internet sitesinde geçmişten günümüze uzanan projelerini tanıtmaya devam ediyor.

Yüzlerce ev yapmıştı! 40 yıllık inşaat markası konkordato ilan etti 1

DEVAM EDEN İKİ BÜYÜK PROJESİ BULUNUYOR

Özdemir Turizm ve Ticaret AŞ'nin internet sitesinde Akçay, Altınoluk, Güre ve Küçükkuyu'da hayata geçirilen çok sayıda konut projesi yer alıyor. Şirketin özellikle 2024 ve 2025 yıllarında başladığı iki projesinin ise inşaat çalışmaları sürüyor.

Bunlardan ilki, Güre'de 1.509 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen 6 villadan oluşuyor. Diğer proje ise 5 bin 205 metrekarelik alanda yükselen 48 dairelik Özdemir Panorama olarak tanıtılıyor.

Şirketin devam eden projeleri arasında gösterilen Güre Konakları ve Özdemir Panorama, konkordato sürecinin başlamasıyla birlikte dikkat çekti.

Yüzlerce ev yapmıştı! 40 yıllık inşaat markası konkordato ilan etti 2

BORÇLARINI ÖDEMEKTE ZORLANINCA MAHKEMEYE BAŞVURDU

Balıkesir merkezli şirket, yaklaşık 40 yıllık faaliyet geçmişine ve çok sayıda konut projesine rağmen mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Özdemir Turizm ve Ticaret AŞ, mali yapısını yeniden düzenlemek ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla şirket hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

ÜÇ KİŞİLİK KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, geçici mühlet süresince şirketin mali durumunun incelenmesi, faaliyetlerinin denetlenmesi ve konkordato sürecinin yürütülmesi amacıyla üç kişilik komiser heyeti görevlendirdi.

Bu kapsamda mali müşavir Tuncay Şimşek, hukukçu bilirkişi Murat Somuncuoğlu ve bağımsız denetçi mali müşavir Ahmet Dalyan konkordato komiseri olarak atandı.

7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VERİLDİ

Mahkemenin kararında, alacaklıların geçici mühlet kararının ilanından itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde itirazda bulunabileceği belirtildi.

Buna göre alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını öne sürerek gerekçelerini ve delillerini içeren dilekçeyle mahkemeye başvurabilecek. Bu kapsamda konkordato talebinin reddedilmesini de isteyebilecekler.

Özdemir Turizm ve Ticaret AŞ'nin konkordato sürecine ilişkin ön inceleme duruşmasının ise 20 Ocak 2027 tarihinde yapılacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit İnşaat marka
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