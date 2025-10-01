Altın alan alana! O ilde kuyumcular altın yetiştiremiyor 'Son bir aydır talep çok fazla'

Altın fiyatları rekorlar kırmaya devam ediyor. Altın fiyatları bu kadar yükselince elinde altını olup nakit ihtiyacı bulunanların bazıları bozdurma yoluna giderken altın almak isteyenler ise kararsızlık yaşayabiliyor. Ancak bir ilde vatandaşların, yüksek altın fiyatlarına rağmen altın talebinin çok fazla olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

"GERÇEKTEN ALTIN YETİŞTİREMİYORUZ"

TGRT Haber'in haberine göre; Muş'ta kuyumcular "Gerçekten altın yetiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarında hareketlilik ve rekorlar sürerken altın almak isteyenler de bazen tereddütle yaklaşabiliyor. Bazı kuyumcular ise çoğunluğun altın almaktan çok altın bozdurmakta olduğunu belirtiyor. Ancak Muş'ta bunun tam tersinin yaşandığı aktarıldı.

Rakam yükseldikçe insanların kuyumcuya bozdurmaya değil de almaya geldiği belirtildi. İşletme sahibi Ömer Akyıldız "İstanbul'daki vatandaşlar borsa ve çeşitli aracı kuruluşlara yatırım yapabilirler ama doğudaki insanlar genelde altına yatırım yaparlar. Altına olan talep çok fazla son bir aydır" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİLERİN TALEBİ ÇOK FAZLA"

"Rakamların bu kadar yüksek olmasına rağmen satış var mı?" sorusuna ise Akyıldız "Var, var. Tabii. Müşterilerin talebi çok fazla. Çok fazla bir talep olduğu için altın gerçekten bazen yetiştiremiyoruz" yanıtını verdi.

Akyıldız en çok tercih edilenin ise gram altın, has altın olduğunu söyledi. Akyıldız "Bankalardaki makaslardan dolayı fiziki almaya çalışıyorlar. Fiziki alınca daha bir kâra geçtiklerini düşünüyorlar. Gerçekten de öyle zaten" dedi.

Gelinlerin de genelde gerdanlık, set istediğini söyledi. Yapım yeri Hindistan olan, önce Dubai'ye, oradan İstanbul'a, sonra da Muş'a gelen bir kolyenin fiyatının ise 700 bin TL olduğu öğrenildi. Akyıldız, bunun İstanbul'da alınacak olsa fiyatının 760 bin TL olacağını söyledi. Aradaki büyük makas için 60 bin TL'lik fark için serbest piyasayı işaret eden Akyıldız "Kira fiyatları, kar marjı, bölgeden bölgeye değişebilir. Bununla ilgili bir durum. Yasal bu serbest ticaret anlayışı olduğu için Türkiye'de bu yasal bir şey. Ben 20 bin kar alıyorum, arkadaşlar 60 bin alıyor. Yani buna herhangi bir kota sınırı falan yok zaten. Bizim maliyetleri aynı değil aynı zamanda" şeklinde konuştu.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

1 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 16.22 itibarıyla 3868 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 16.05 itibarıyla 5172 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 16.06 itibarıyla 8.457 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 16.07 itibarıyla 16.915 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 16.19 itibarıyla 35.600 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 16.19 itibarıyla 86.474 TL seviyesinde.