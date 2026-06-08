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'5 bin TL verseniz dahi yapmak istemiyor' İşçi bulamıyorlar

Küresel pazardaki hareketlilik nedeniyle kimyasal gübre ve yakıt maliyetlerinin yükselmesi, tarımda yerli ve doğal alternatifleri yeniden gündeme getirdi. Fiyat istikrarını koruyan hayvansal organik gübreler, hem ekonomik yönüyle hem de toprağa sağladığı uzun vadeli korumayla çiftçiler için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

'5 bin TL verseniz dahi yapmak istemiyor' İşçi bulamıyorlar

Bursa'da hayvancılık yapan İsmail Oktay, piyasadaki fahiş fiyat artışlarının hayvansal gübreye yansımadığını vurgulayarak, "Kimyasal gübre fiyatları yüzde 100 artış gösterirken, hayvansal organik gübre fiyatlarında büyük bir değişim yaşanmadı. Geçen yıl 6 tonluk gübreyi 2500 lira civarında satarken, bu yıl yine makul bir artışla 6 tonunu 3 bin liraya çiftçimize sunabiliyoruz. Üreticilerimiz nakliye için araçlarını temin edip geldiklerinde, araçları doldurma işini tamamen biz üstleniyoruz" dedi.

5 bin TL verseniz dahi yapmak istemiyor İşçi bulamıyorlar 1

"5 BİN TL VERSENİZ DAHİ SARMAK İSTEMİYOR"

Sektördeki en büyük zorluğun iş gücü bulmak olduğunu ve bu işin yüksek el emeği gerektirdiğini belirten Oktay, "Gübre, üretildiği yerde bol ancak bulunmayan bölgelerde pahalı kalıyor. Bugün bir işçiye bir römork gübre sar deseniz, 5 bin lira verseniz dahi sarmak istemiyor. Maddi olarak bize çok büyük bir katkısı olmasa ve depolama şansımız bulunmasa da bu doğal zenginliğin toprağa dönmesi şart" ifadelerini kullandı.

Kimyasal gübrelerin toprak yapısına verdiği zarara ve geçici etkilerine dikkati çeken Oktay, doğal gübrenin sunduğu 7 yıllık koruma kalkanını şu sözlerle anlattı:

"Kimyasal gübreler yazlık ve kışlık gibi sadece dönemlik etki gösterir ve uzun vadede toprağı körleştirir. Buna karşılık hayvansal gübre, kimyasal gübrelerden çok daha iyi sonuçlar verebilme gücüne sahiptir. Bir hayvan gübresinin toprakta tam 7 yıl süresi vardır. Çiftçilerimiz bizim gübrelerimizi kullanırlarsa, tarlalarını tek bir uygulamayla 7 yıl boyunca korurlar. Bir kere atıp, 7 yıl boyunca hem toprağın yapısını muhafaza ederler hem de yüksek verim alırlar. Dikkat edilmesi gereken tek nokta; yanmış gübrenin hemen serilebileceği, yaş gübrenin ise bir süre bekletilmesi gerektiğidir."

5 bin TL verseniz dahi yapmak istemiyor İşçi bulamıyorlar 2

Tarım uzmanları da hayvansal organik gübrelerin toprağın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor. Kimyasal ajanların aksine toprağın organik madde dengesini kuran hayvansal gübreler, toprağın su tutma kapasitesini maksimum seviyeye çıkarırken havalanmasını kolaylaştırıyor. İçeriğindeki zengin besin elementlerini toprağa yavaşça salarak bitkinin 7 yıl boyunca dengeli beslenmesini sağlayan bu yöntem, toprak altındaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerini de artırıyor. Erozyon riskini azaltan ve toprağın doğal gözenekli yapısını koruyan hayvansal gübre, tarım arazilerinin çölleşmesini engelleyerek gelecek nesillere verimli bir toprak mirası bırakılmasını sağlıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gübre Hayvancılık
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