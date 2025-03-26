Altın almak için fırsat kollayanlara tarih verdi! 'Aradığın fiyatlar karşında olacak' Gram altında hedef...

Gram altın ne kadar olacak? Altın almak isteyenler için altın fiyatlarında düşüş beklentisi var mı? Altında hareketli geçen günlerin ardından altının bundan sonraki rotasının ne olacağı merak ediliyor. Özellikle altın almak isteyenler için bir alım fırsatı doğup doğmayacağı araştırılıyor. Uzman isimden altın fiyatlarına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"ALINAN KARARLARIN PİYASAYA OLUMLU YÖNDE YANSIDIĞINI GÖZLEMLİYORUZ"

CNN Türk yayınında konuşan Finans Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta gram altın 4040 lira seviyesine kadar yükselmişti. Ons altın tarafında da 3035 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Uluslararası piyasalarda daha sakindi ama içeride dolar kurunda yukarı yönlü hareketler gördüğümüz için yani 40 lira seviyesinin üzerine şok fiyatlamalar gördüğümüz için gram altın da haliyle 40 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Ama bu seviyelerden de serbest piyasalar da kimse bozduramadı. Çünkü ekonomi yönetimi çabucak kararlar açıkladı, tedbirler aldı ve bu tedbirlerin ardından da gram altın tarafında sert düşüşler gördük. Şu an serbest piyasalarda gram altın 3732 lira seviyesinde. Özellikle SPK'nın almış olduğu tedbirler kararlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu, Borsa İstanbul yönetimin almış olduğu, kurum ve kuruluşlarının almış olduğu bütün kararların piyasaya olumlu yönde yansıdığını gözlemliyoruz.

"ALTIN ALIMI İÇİN FIRSAT KOLLAYANLAR PANİK YAPMASIN"

Tabii biz ons altın tarafında zaten bir düşüş beklentimiz var. Yani ons altın zaten köpük fiyatlamalar içinde gidiyor, 3000 dolar seviyesinin üzerinde. Yaklaşık yılın ilk çeyreğinde 3 aylık süreç içerisinde yüzde 13 civarında bir getiri sağladı. Gram altın tarafında yüzde 17 civarında bir getiri sağladı. İşte burada bir düzeltme hareketi yapması lazım aşağı yönlü. O yüzden ons altın tarafında 2900, devamında 2800 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Bu geri çekilmeler, bu teknik düzeltmeler de işte düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar için bir fırsat sunacaktır. O yüzden bugüne kadar altın almamış, ilk kez altın alacak, eline yeni para geçmiş, altın alımı için fırsat kollayanlar panik yapmasın, nisan ayı içinde bu aradığı fırsatı bulabilirler diye düşünüyoruz ve bekliyoruz.

"NİSAN AYINDA O ARADIĞIN FİYATLAR KARŞINDA OLACAKTIR"

Ancak elinde altın bulunduran yatırımcının eğer nakde ihtiyacı yoksa, ev almayacaksa, araba almayacaksa, bir nakde ihtiyacı yoksa bulundurmaya devam etmeli. O beklediğimiz kısa vadeli düşüşlerden sonra yine yılın ikinci yarısı ile alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ons altında 3200 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu, gram altın tarafında 4000 - 4500 lira aralığının hedef konumunda olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Elinde altının var; bekle, acele etme. Ama alacaksan; panik yapma. Çünkü Nisan ayında o aradığın fiyatlar karşında olacaktır. O yüzden kimsenin panik yapmaması gerekiyor.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Normalde ticaret savaşları başlamasaydı, Trump'ın söylemleri agresif bir şekilde olmasaydı, küresel borsalardaki satışlar olmasaydı geçtiğimiz haftalarda, 2 hafta önce zaten bir düşüş trendine girmişti. 2980 dolar seviyesine kadar gerilemişti. tekrar yüksek bir tansiyonla toparlandı ama beklentimiz yine düşüş yönlü. biz Nisan ayı içerisinde ons altın tarafında, gram altın tarafında düşüş yönlü beklentimizi sürdürüyoruz"