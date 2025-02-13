Altın almak isteyenler dikkat! O tren kaçmadı, 'Panik yapmayın' deyip uyardı... 4 bin 500 TL seviyesi gelmeden o fırsat gelebilir

Altın ne kadar oldu? 10 Şubat haftasına hızlı bir giriş yapan altın rekor üstüne rekor kırdı. Altının bu hızlı yükselişinin nedeni ise ABD'de yaşanan gelişmeler. Donald Trump'ın bazı ülkelere ek gümrük vergisi uygulamaya karar vermesi ile küresel ölçekte stresli bir ortam oluşturması altının yükselmesine neden oluyor.

Ayrıca, ABD'de açıklanan enflasyon oranlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ise altını tetikleyen bir başka unsur oldu. Buna göre, ABD'de Ocak ayı enflasyonu beklentisi yüzde 2,9 iken yüzde 3 olarak açıklanması sonrası altın tekrar yükselişe geçti.

ALTIN NE KADAR?

Şu anda gram altın 3 bin 386 liradan satılıyorken Kapalıçarşı fiyatı 3 bin 464 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altın serbest piyasada 5 bin 572 liradan alıcı buluyorken Kapalıçarşı'da 5 bin 653 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 22 bin 756 liradan satılıyorken Kapalıçarşı'da Ata altını 23 bin 128 liradan alıcı buluyor.

Altın yatırımcısı ise yaşanan tüm gelişmelerin ardından sarı madenin yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'e yaptığı açıklamalarda sarı metal için kritik açıklamalarda bulundu.

Memiş, bu hafta ons altın tarafında 320 dolar gram altın tarafında ise 400 liralık bir yükselişin görüldüğünü kaydetti. Memiş, yaz aylarında gram altının 4 bin 500 lira seviyesine geleceğini kaydederek ons altın tarafında ise 3 bin 200 dolar seviyesini beklediklerini kaydetti.

ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Altın almak için bekleyen yatırımcıları uyaran Memiş, "Panik yapmayın, altın almak için fırsat bulacaksınız. Eski fırsatlar gibi değil ama zaman zaman fırsat bulacaksınız. Bugünkü ekonomik koşullar değerlendirildiğinde altının yıl içinde yükseleceğine işaret ediyor. 2025 yılı çok kritik bir yıl olacak" cümlelerini kurdu.

FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN

Kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini kaydeden Memiş, fiyata değil miktara odaklanılması gerektiğini belirtti ve Trump'ın söylemlerinin tamamının değiştiğini hatırlattı. Memiş, Trump'ın piyasalardaki risk algısını değiştirdiğini de söyleyerek, "Ekonomiye dair belirsizlik demek, siyasi dış politikalar tarafından tartışmalar demek. Öngörülemeyen bir yıla girdik ve öngörülemeyen bir dönemde yatırımcılar varlıklarına sahip çıkmalı, uzun dönemde yatırımcı olarak malını korumak gibi bir görevi var" dedi.

Döviz ve altın borcu olanlara seslenen Memiş, "Bir an önce ödenmeli, zaten şu anda altın ve döviz olarak borçlanılmaması gerekiyor. Nakite ihtiyacı olmayan yatırımcılar elindeki varlıkları çıkarmaması lazım. Döviz tarafıdan sakin seyir devam ediyor" sözlerini kullandı.