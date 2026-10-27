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Bakan Işıkhan'dan işsizlik açıklaması: 41 aydır tek haneli seviyelerde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından istihdam ve işsizlik rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan'dan işsizlik açıklaması: 41 aydır tek haneli seviyelerde
Hande Dağ

Eylül ayı istihdam verilerine dair değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın Eylül ayında işsizlik oranı aylık bazda artmasına rağmen, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak %8,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettiriyor.

Aynı dönemde; istihdam sayısı 32 milyon 445 bin kişi, istihdam oranı %48,3 olarak gerçekleşti. İşgücü sayısı 35 milyon 412 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise %52,7’ye ulaştı.

Emek ve insan odaklı politikalarımızı merkeze alarak eğitim-istihdam bağlantısını artıran, beceri süreçlerini güçlendiren, dijital ve yeni nesil teknolojilerde yaşanan değişimlere de uygun politikalarımızı sürdüreceğiz.

Ülkemizin çalışma hayatını şekillendirecek birçok hamlemizi ekonomi yönetimimiz ve sosyal paydaşlarımızla tam bir uyum içerisinde hayata geçirmeye devam edeceğiz"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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