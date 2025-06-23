Altın almak yerine 'Paranızı burada değerlendirin' Tek bir şartı açıkladı, '2 aydır söylüyorum...'

Altın Orta Doğu'da yaşananları takip ediyor. Özellikle ABD'nin İran'daki nükleer güçleri vurmasının ardından altına olan talebin artması bekleniyordu. Ancak altın beklentileri boşa çıkararak haftaya daha sakin bir görünümde başladı. Orta Doğu'da yaşananların yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın da aldığı kararları da fiyatlayan altın için bu hafta oldukça kritik olacak.

GÖZLER POWELL AÇIKLAMASINDA

Buna göre, geçtiğimiz hafta Fed'in faizi sabit bırakması ve ilerleyen süreçte faiz indirimine yeşil ışık yakması altın fiyatlarını baskılanmasına neden olmuştu. Ayrıca bu hafta içerisinde Fed Başkanı Powell, ABD Kongresinde iki sunum yapacak. Piyasalar Powell'un yapacağı açıklamaları yakından takip edecek.

BU HAFTA KRİTİK VERİLER AÇIKLANACAK

Öte yandan, altın fiyatları bu hafta açıklanacak ABD çekirdek enflasyonu, haftalık işsizlik başvuruları, imalat ve hizmet PMI endeksi verilerini de takip edecek. Açıklanacak olan veriler ABD'nin ekonomi politikalarının netleşmesine neden olacak.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Orta Doğu geriliminde ABD'nin İran'ın nükleer güçlerini vurmasının ardından altın fiyatlarının daha da yükselmesi beklenirken, sarı metal beklentileri boşa çıkardı. Yatay bir seyir izleyen gram altın 4 bin 286 liradan alıcı buluyor. Ons altın tarafında ise 3 bin 355 - 3 bin 310 dolar bandının kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkarken, yukarıda 3 bin 420 doların ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor.

İRAN ABD'YE KARŞILIK VERİRSE...

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altındaki düşüşün nedeni olarak müzakereleri işaret etti ve Fed'in faiz indirmemesini şahin bir duruş olarak aktardı. Eryılmaz, İran'ın ABD'ye karşılık vermesi durumunda altın ve petrol fiyatlarının bir miktar yükseleyeceğini belirterek, "Haber akışı da çok önemli" dedi.

"GÜVENLİ LİMAN TALEBİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Orta Doğu'da yaşananların çok büyümemesi durumunda altının nasıl şekilleneceğini Eryılmaz, şu sözlerle anlattı:



"Savaş tarafı çok ciddi bir boyuta ulaşmadığı takdirde altında bant hareketi yapan ama savaşa karşı belirsizlikler de olduğu için altında güvenli liman talebi olmaya devam edecek. Ons altın tarafında 3 bin 435 dolar üstüne tutunmadığı müddetçe yeni bir pozisyon açmak bir miktar riskli olabilir. 3 bin 300 dolar önemli, kısa vadeli trade edenler için, kar almak isteyenler için burası önemli bir destek"

"KADEMELİ ALIM YAPABİLİR"

Gram altının 4 bin 300 liranın altında kalması durumunda satış baskısının artacağını belirten Eryılmaz, "4 bin 270 liranın altına indiğinde biraz daha satış baskısının arttığı bir sürece evrilebilir. Orta uzun vadeciler de kademeli alım yapabilir" dedi.

Bu hafta çok emin olamadıklarının kaydeden Eryılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu hafta çok emin olamıyoruz, 'Bu iş nereye gider?' dediğimizde çok emin değiliz. İki aydır aynı şeyi söylüyorum; güçlü düşüş ve yükseliş beklemiyorum, paranız varsa PPF'de değerlendirin diyorum. Aslında hala aynı noktadayım ama savaşa bir şart koyayım. Bu iş ciddi bir savaşa dönüşürse ons altın 3 bin 500 dolar seviyesini kırar"