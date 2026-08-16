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Yazın bekledikleri olmadı: 'Gelirlerdi, tüm borçlarımızı öderdik'

Yaz aylarında tatil için izinlerini kullanarak Sivas'a gelen gurbetçiler son yıllarda alışverişe yönelmiyor. Sivas esnafı yaz aylarında beklenen gurbetçi yoğunluğunun ve hedeflenen kazancın her sene azaldığını belirtti.

Yazın bekledikleri olmadı: 'Gelirlerdi, tüm borçlarımızı öderdik'

Sivaslı gurbetçilerin önemli bir kesimi yılın büyük bölümünde Avrupa'nın farklı ülkelerinde çalışsa da, memleket hasretini gidermek için yıllık izinlerinde Sivas'ın yolunu tutuyor. Son yıllarda dünya genelinde artan enflasyon ve azalan alım gücü gurbetçileri alışverişten uzaklaştırırken Sivas esnafını da derin düşüncelere soktu. Tatil için Sivas merkez ve ilçelere gelen gurbetçiler, harcama konusunda beklenen talebi oluşturmadı. Gurbetçiler ise artan yolculuk maliyetlerinin kendini ekonomik açıdan zora soktuğunu dile getirdi. Sivas'ın yöresel lezzetleri başta olmak üzere gıda, giyim gibi sektörlerde talebin düşmesi, gurbetçiler geldiğinde bayram havası yaşayan Sivas esnafını yasa uğrattı.

Yazın bekledikleri olmadı: Gelirlerdi, tüm borçlarımızı öderdik 1

Gurbetçi gençlerin artık denize yakın bölgeleri tercih ettiğini belirten Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hakan Demirgil, "Özellikle genç nesil hemşehrilerimiz deniz kenarındaki tatili daha çok tercih ediyorlar. Eskiden onların ebeveynleri, anneleri, babaları Sivas'a gelir iki üç ay burada bizlerin misafirleri olurdu. Ama maalesef yeni nesil Antalya'da ve deniz kenarlarına gidiyorlar. Burada iki üç gün bir sıla-i rahim yapıyorlar. Sonrasında da deniz kenarlarını tercih ediyorlar. Tabii bizim de burada Sivas esnaf sanatkarları olarak, Sivas'ın bütün kurumları olarak bu genç nesli burada biraz daha fazla tutabilmek için bazı projeler üretmemiz lazım. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Bunların burada daha fazla konaklaması, Sivas'ta daha fazla tatil yapmaları için neler yapabiliriz düşünmemiz lazım. Nasıl ülkemizde ekonomik sıkıntı varsa, bu ekonomik sıkıntı maalesef bütün dünyada hissediliyor. Gurbetçilerimizde de bu sıkıntı var. Onlar da istedikleri gibi rahatça maalesef Türkiye'ye geldikleri zaman harcama yapamıyorlar kendi ekonomilerini düşünüyorlar. O da özellikle bizim Sivas'ta esnaf sanatkarımızın işlerinin azalmasına neden oluyor. Ben özellikle şehrimize gelen hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum. Onlar bizim baş tacımız. Biz burada onların ne kadar rahat ettirebildiğimizi esnaf sanatkar olarak düşünüyoruz. Kendileri yani kısa tatiller yapmaktan ziyade Sivas'ta biraz daha uzun süreli tatiller yaparlarsa hem kendileri hem sıla-i rahim hem de Sivas esnaf sanatkarı anlamında güzel olur" diye konuştu.

Yazın bekledikleri olmadı: Gelirlerdi, tüm borçlarımızı öderdik 2

"BİZ TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINDA GURBETÇİLERLE HAYAT BULUYORDUK"

Her geçen yıl tatile gelen gurbetçi sayısının düştüğünü söyleyen Esnaf Hasan Hüseyin Yeşilkaya, "Bu sene gurbetçilerimiz yoğunluk olarak geçen yıllara göre daha az. Gelenlerin de para harcama konusunda biraz tereddütlü yaklaşıyorlar. Eski yılları arıyoruz. Her geçen yıl, bir önceki yılı arıyoruz. Esnafın durumu ortada. Biz Temmuz ve Ağustos aylarında, gurbetçilerle hayat buluyorduk. Eksiklerimizi gideriyorduk, borçlarımızı ödüyorduk. Fakat bu sene gelen gurbetçilerimizde o etkiyi göremedik. Tabii ki bu dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizden olabilir. Kendilerine münhasır bir şeyler olabilir. Ama beklediğimizi bulamadık. Biz burada şehrin değerlerini pişiriyoruz, lokasyon olarak da şehrin en işlek caddesinde bulunmaktayız. Buna rağmen bu sıkıntıları çekiyoruz. Sivas'ta Sivas köftesi, Sivas döneri yapıyoruz. Yerel halkımız tarafından oldukça beğeniliyoruz. Ama gurbetçilerimizde de bu sene bu hareketliliği göremedik. Sayıları az, ekonomik durumları mı iyi değil? Farklı yerlere mi kaydılar bu konu hakkında pek bilgimiz yok. Ama geçmiş yıllara oranla çok ciddi bir düşüş var. Önceki yıllarda beklediğimiz gurbetçiler gelirdi, tüm borçlarımızı öderdik. Kışa rahat girerdik. Ama bu yıl beklediğimizi bulamadık. Kışa büyük ihtimal sıkıntılı gireceğiz. Gurbetçilerin gelmesini dört gözle bekliyorduk. Fakat bu sene o beklentimiz karşılanmadı" şeklinde konuştu.

Yazın bekledikleri olmadı: Gelirlerdi, tüm borçlarımızı öderdik 3

"YOK DENECEK KADAR AZLAR"

Esnaf İbrahim Aydoğdu ise, "Eskiden Temmuz, Ağustos aylarında gurbetçi geldiği zaman bayram telaşı gibi telaşımız oluyordu. İki ay işlerimiz çok güzel oluyordu. Ama bu durum her sene düşüyor. Bu sene daha düşük. Gurbetçi sayısı da az alışveriş yapanların sayısı da az. Şu an normal bir dönemde işlerimizi yapıyor gibiyiz. Ben tekstil işiyle uğraşıyorum. Erkek giyim mağazası işletiyorum. Önceden gurbetçiler çok güzel alışveriş yaparlardı şimdi yok denecek kadar azlar" diye konuştu.

Yazın bekledikleri olmadı: Gelirlerdi, tüm borçlarımızı öderdik 4

"DÜĞÜN OLMASAYDI BU SENE GELMEYECEKTİK"

Ulaşım sürecinin masraflarını arttığını söyleyen gurbetçi Zeynep Ateş, "Herkes artık başka yerlerde izin yapmak istiyor. Kimse pek Türkiye'ye gelmek istemiyor artık. Almanya'dakiler İspanya'ya gidiyor, İtalya'ya falan gidiyor. Daha yakın, daha ucuz. Şimdi buraya da arabayla geliyoruz. Kalabalığız ve daha masraflı olabiliyor. Mesela biz düğün için geldik. Düğün olmasaydı bu sene gelmeyecektik. Çünkü maddi durumumuz el vermiyordu. Büyük ihtimalle pek çok kişinin durumu da öyle. Burada bizim orada olmayan şeylerden alışveriş yapıyoruz. Ama hemen hemen fiyatlar aynıya geldiği için pek de alamıyoruz. Esnaflar da tabii bu durumu hissediyordur. Kimse artık çok alışveriş yapamıyor eskiden daha ucuza denk geliyordu. Buradan bol bol alışveriş yapıp gidiyorduk. Şimdi neredeyse fiyatlar aynıya denk geliyor. Maddi durum her yerde aynı diyebilirim. Burada Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da ve Fransa'da da ekonomi aynı şekilde" diye konuştu.

"NEREDE OLURSAK OLALIM FİYATLAR HEMEN HEMEN HER YERDE AYNI"

Gurbetçi Salih Ateş ise, "Ben aslen Giresunluyum. Sivas'a ilk defa geliyorum. Eşim Sivaslı. Almanya'da yaşıyoruz, Şu an zaten milletin maddi durumu iyi değildir. Çünkü Almanya'da da ekonomi çöküyor. O yüzden hiç kimsenin maddi durumu iyi değil. Giderleri de fazla, kiraları da yüksek. Zaten düzgünce geçinebilmek için iki kişinin çalışması lazım. Tek kişi eskisi gibi bir evi geçindiremez. Hatta ben şu an iş arıyorum. Ama nereye başvursam da reddediyorlar. O yüzden tabii gelen gurbetçileri de anlamak gerekiyor. Nerede olursak olalım fiyatlar hemen hemen her yerde aynı. Ben neredeyse dünyayı gezdim. Japonya'ya, Güney Kore'ye gittim. Neredeyse her yere gittim gezdim ama fiyatlar hemen hemen aynı. Ekonomi de her yerde aynı. Burada oturanlar belki gurbetçiler istemiyorlar. İnternette, sosyal medyalarda sıla yoluna çıkıp paylaşım yapanlara yorum yazıyorlar Tekeriniz patlasın, kaza geçirin falan diye. O yüzden millet kendi memleketinden soğudu. Aslında böyle olmaması lazım. Biz de Türk'üz sonuçta. Birlikte olmamız lazım. Nasıl 15 Temmuz'da birlikte mücadele ettiysek öyle devam etmemiz lazım" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Sivas
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