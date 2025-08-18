FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın fiyatları küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklere ve belirsizliklere dair haber akışlarıyla yönlenmeye devam ediyor. Bir süredir dalgalı seyrin izlendiği altında son rakamlar merak ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte araba, ev alacakları, nakit ihtiyacı olanları ve altın almak isteyenleri ilgilendiren detaylar...

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'
Hande Dağ

Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın yatırımcısının gündeminde kalmaya devam ediyor. Küresel ekonomide ve jeopolitik risklere dair birbiri ardına yaşanan önemli gelişmeler fiyatlara etki ederken Trump - Putin görüşmesi sonrası gözler şimdi de Trump - Zelenskiy görüşmesine çevrildi. Peki, altın yatırımcısı için altını bundan sonraki seyri ne olacak? Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ile ilgili son durum ne? İşte güncel altın fiyatları ile uzman ismin altın değerlendirmeleri...

Altın, araba, ev alacakları uyardı Düşüş vurgusu yaptı! Bugünden hazırlığını yapması lazım 1

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

Altın, araba, ev alacakları uyardı Düşüş vurgusu yaptı! Bugünden hazırlığını yapması lazım 2

"İYİMSER BİR HAFTAYI GERİDE BIRAKABİLİRİZ"

A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durum ve altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta piyasalar için kötü bir hafta olacağını ben düşünmüyorum. İyimser bir haftayı geride bırakabiliriz. Genel beklenti bu yönde. Aman aman önemli bir ekonomik bir veri akışı yok. Yani euro bölgesinde, Avrupa bölgesinde enflasyon verilerini takip edeceğiz, Fed tutanakları yayımlanacak ama sonuç itibarıyla piyasalarda bir bozulma beklemiyorum. Yine konu başlığımız Rusya Ukrayna, bugün Zelenski Amerika'daki yapacağı açıklamalar veya o taraftaki gelen haber akışları, Rusya Ukrayna savaşı bitiyor mu diye piyasalarda bir fiyatlama içinde olacağını ben düşünüyorum.

Altın, araba, ev alacakları uyardı Düşüş vurgusu yaptı! Bugünden hazırlığını yapması lazım 3

EV - ARABA ALACAKLARI, NAKDE İHTİYACI OLANLARI UYARDI

Geçen hafta Trump ve Putin arasındaki görüşmede yüzde 50 - yüzde 50 bir ihtimal vardı. Piyasalarda bir kırılma olacaktı ve piyasalar bu kırılmayı iki haftadır bekliyor. Ama Putin ve Trump arasındaki görüşmeden sonra ben iyimserliğimi yüzde 50'den yüzde 75'e çıkardım. Yani ben dolar karşısındaki varlıklarda altın, gümüş, yine euro tarafında düşüş öngörüm var. Bu haftanın özelinde. Bu hafta da yatırımcısına şöyle bir bilgi verdim. Şimdi elinizde altın ve gümüş olabilir, euro olabilir ve bu hafta da ev alacaksın, araba alacaksın veya nakde ihtiyacın var. Düşüş öngörüm devam ettiği için bunları bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.

Altın, araba, ev alacakları uyardı Düşüş vurgusu yaptı! Bugünden hazırlığını yapması lazım 4

"DÜŞÜŞ BEKLENTİM VAR"

Tekrar ons altında 3.250 dolar, gram altın tarafında 4.350 lira seviyesi kaçınılmaz olur. Dolar tarafında stabil yani dolar tarafında bir beklentimiz yok. Hatta yıl sonunda 45 yönlü beklentimiz devam ediyor. Orası stabil. Ama ons altın ve gram altında bir düşüş beklentim var. Gram gümüş ve ons gümüş tarafında bir düşüş beklentim var. İşte bu hafta nakde ihtiyacı olan vatandaşlarımız olabilir. Bugünden hazırlığını yapması lazım.

Ons altın tarafında 3.250 dolar, gram altın tarafında 4.350 lira seviyesi. Ve dolayısıyla da nakde ihtiyacı olanlar için iyi bir hafta olacağını ben düşünüyorum. Rusya Ukrayna tarafında da olumlu haber akışları bekliyorum. İyimser haber akışları bekliyorum. Bu da jeopolitik gerilim tarafında tansiyon düştüğü için fiyatlarda da bir miktar geri çekilme kaçınılmaz olacaktır. O yüzden işte gümüşün gram fiyatında 48 lira seviyesine kadar ons tarafta 36.80 dolar seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir.

Altın, araba, ev alacakları uyardı Düşüş vurgusu yaptı! Bugünden hazırlığını yapması lazım 5

'ALTIN ALMAK İÇİN FIRSAT KOLLAYANLAR' DİKKAT

Ama altın almak için fırsat kollayanlar... Geçen hafta bir yükseliş vardı. Bugün de bu yükselişlerini korumaya devam ediyor. Korku ve panikle sürekli alım yapmaktan ziyade bir miktar beklemek lazım.
Çok panik yapmamak lazım. Dolayısıyla da alım tarafındaki yatırımcısının da biraz daha beklemesi gerektiğini düşünüyorum"

Altın, araba, ev alacakları uyardı Düşüş vurgusu yaptı! Bugünden hazırlığını yapması lazım 6

18 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.30 itibarıyla 4402 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 12.31 itibarıyla 7197 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 12.31 itibarıyla 14 bin 395 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 12.45 itibarıyla 29 bin 532 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 12.45 itibarıyla 71 bin 749 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdiSıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi
Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor: Ağustos ayında rekor teklifler!Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor: Ağustos ayında rekor teklifler!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.403,08
4.403,57
% 0.46
13:37
Ons Altın / TL
136.856,44
136.888,86
% 0.4
13:52
Ons Altın / USD
3.347,58
3.347,80
% 0.35
13:52
Çeyrek Altın
7.044,93
7.199,84
% 0.46
13:37
Yarım Altın
14.045,83
14.399,67
% 0.46
13:37
Ziynet Altın
28.179,73
28.711,28
% 0.46
13:37
Cumhuriyet Altını
29.289,00
29.732,00
% 0.19
12:32
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İnan Kıraç ve İpek Kıraç'tan beklenen fotoğraf geldi!

İnan Kıraç ve İpek Kıraç'tan beklenen fotoğraf geldi!

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olup dede mesleğine başladı

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olup dede mesleğine başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.