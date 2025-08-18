Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın yatırımcısının gündeminde kalmaya devam ediyor. Küresel ekonomide ve jeopolitik risklere dair birbiri ardına yaşanan önemli gelişmeler fiyatlara etki ederken Trump - Putin görüşmesi sonrası gözler şimdi de Trump - Zelenskiy görüşmesine çevrildi. Peki, altın yatırımcısı için altını bundan sonraki seyri ne olacak? Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ile ilgili son durum ne? İşte güncel altın fiyatları ile uzman ismin altın değerlendirmeleri...

"İYİMSER BİR HAFTAYI GERİDE BIRAKABİLİRİZ"

A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durum ve altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta piyasalar için kötü bir hafta olacağını ben düşünmüyorum. İyimser bir haftayı geride bırakabiliriz. Genel beklenti bu yönde. Aman aman önemli bir ekonomik bir veri akışı yok. Yani euro bölgesinde, Avrupa bölgesinde enflasyon verilerini takip edeceğiz, Fed tutanakları yayımlanacak ama sonuç itibarıyla piyasalarda bir bozulma beklemiyorum. Yine konu başlığımız Rusya Ukrayna, bugün Zelenski Amerika'daki yapacağı açıklamalar veya o taraftaki gelen haber akışları, Rusya Ukrayna savaşı bitiyor mu diye piyasalarda bir fiyatlama içinde olacağını ben düşünüyorum.

EV - ARABA ALACAKLARI, NAKDE İHTİYACI OLANLARI UYARDI

Geçen hafta Trump ve Putin arasındaki görüşmede yüzde 50 - yüzde 50 bir ihtimal vardı. Piyasalarda bir kırılma olacaktı ve piyasalar bu kırılmayı iki haftadır bekliyor. Ama Putin ve Trump arasındaki görüşmeden sonra ben iyimserliğimi yüzde 50'den yüzde 75'e çıkardım. Yani ben dolar karşısındaki varlıklarda altın, gümüş, yine euro tarafında düşüş öngörüm var. Bu haftanın özelinde. Bu hafta da yatırımcısına şöyle bir bilgi verdim. Şimdi elinizde altın ve gümüş olabilir, euro olabilir ve bu hafta da ev alacaksın, araba alacaksın veya nakde ihtiyacın var. Düşüş öngörüm devam ettiği için bunları bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.

"DÜŞÜŞ BEKLENTİM VAR"

Tekrar ons altında 3.250 dolar, gram altın tarafında 4.350 lira seviyesi kaçınılmaz olur. Dolar tarafında stabil yani dolar tarafında bir beklentimiz yok. Hatta yıl sonunda 45 yönlü beklentimiz devam ediyor. Orası stabil. Ama ons altın ve gram altında bir düşüş beklentim var. Gram gümüş ve ons gümüş tarafında bir düşüş beklentim var. İşte bu hafta nakde ihtiyacı olan vatandaşlarımız olabilir. Bugünden hazırlığını yapması lazım.

Ons altın tarafında 3.250 dolar, gram altın tarafında 4.350 lira seviyesi. Ve dolayısıyla da nakde ihtiyacı olanlar için iyi bir hafta olacağını ben düşünüyorum. Rusya Ukrayna tarafında da olumlu haber akışları bekliyorum. İyimser haber akışları bekliyorum. Bu da jeopolitik gerilim tarafında tansiyon düştüğü için fiyatlarda da bir miktar geri çekilme kaçınılmaz olacaktır. O yüzden işte gümüşün gram fiyatında 48 lira seviyesine kadar ons tarafta 36.80 dolar seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir.

'ALTIN ALMAK İÇİN FIRSAT KOLLAYANLAR' DİKKAT

Ama altın almak için fırsat kollayanlar... Geçen hafta bir yükseliş vardı. Bugün de bu yükselişlerini korumaya devam ediyor. Korku ve panikle sürekli alım yapmaktan ziyade bir miktar beklemek lazım.

Çok panik yapmamak lazım. Dolayısıyla da alım tarafındaki yatırımcısının da biraz daha beklemesi gerektiğini düşünüyorum"

18 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.30 itibarıyla 4402 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 12.31 itibarıyla 7197 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 12.31 itibarıyla 14 bin 395 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 12.45 itibarıyla 29 bin 532 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 12.45 itibarıyla 71 bin 749 TL seviyesinde.