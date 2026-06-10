New York borsası ABD'nin enflasyon verileri sonrası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalarak 50.760,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 azalışla 7.350,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kayıpla 25.512,07 puana indi.

Çip hisselerinde satış baskısının sürmesi, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin gelişmeler ve ABD'de yıllık enflasyonun hızlanmasıyla pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'ın son saldırılarına karşılık verileceğini açıklaması ve bu açıklamanın kısa süre içinde sahada askeri adımlarla desteklenmesi, Orta Doğu'da zaten kırılgan olan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri derinleştirdi.

Trump, bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda "çok fazla zaman harcadığını" ve bu nedenle "bedelini ödemek zorunda kalacakları" ifadesini kullandı.

Öte yandan Fox News haber kanalı, Trump'ın, İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını ve hedeflerin İran'ın enerji santralleri ve köprüleri olduğunu söylediğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerle petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1 artarak 92,34 dolar olurken aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,3 artışla 89,34 dolardan alıcı buldu.

ABD'de bugün açıklanan veriler de ülkede yıllık enflasyonun enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle mayısta hız kazandığını ortaya koydu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Çip şirketlerinden Micron Technology, AMD ve Broadcom'un hisseleri de yüzde 1 ile yüzde 4 arasında kayıplarla güne başladı.

Analistler, teknoloji sektöründeki yüksek değerleme endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu dizginlemek amacıyla sıkılaştırma yapabileceğine dair beklentilerin piyasalara baskı yaptığını kaydetti

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır