Altın bu fiyattan alınır mı? Uzman isimden kritik uyarı

ABD ve İsrail’in İran’a askeri müdahalesi ve Tahran yönetiminin de misillemesinin ardından dikkatler altın fiyatlarına çevrilmişti.

Hafta sonu başlayan çatışmalar devam ederken, sıcak temas sonrası ilk işlem gününde altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor.

Geçen hafta 5.278 dolardan kapanış yapan ons fiyatı ilk işlemlerde 5.394 dolara kadar yükseldi. Ardından gelen kâr satışları ile fiyatlar TSİ 07:00 itibarıyla 5.365 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

2 MART 2026 GRAM ALTIN

Gram altında ise spot ve fiziki piyasa arasındaki makasın tekrar açılması dikkatlerden kaçmadı. Spot piyasada 2 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.580 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8.140 TL’den gerçekleşiyor. Spot ve fiziki piyasa arasında 1 kilo altındaki fark ise 12 bin 750 dolara kadar yükseldi.

Bu arada kuyumcularda çeyrek altın 13 bin 290 TL, yarım altın 26 bin 565 TL ve tam altın da 52 bin 875 TL’den satılıyor.

KAPALIÇARŞI’DA PANİK HAVASI

Altın fiyatlarındaki ilk tepkilerin çok sert olmadığını aktaran uzmanlar, fiziki piyasanın ise biraz panikten kaynaklanan eğilimlerle arayı açtığı uyarısında bulunarak; “Fiyatlardaki oynaklığın sakinleşmesi halinde Kapalıçarşı’da da altın düşüşe geçebilir. Alım yapacaklar çok dikkatli olmalı” diye konuşuyor.

‘BELİRSİZLİK’ ANA ETKEN

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kapalıçarşı’daki kuyumcular ise fiziki talebin zaten son haftalarda arttığını ve ABD-İran geriliminin bir kısmının önceden fiyatlara yansıdığını belirterek, yine de belirsizlikten endişe duyan vatandaşların ve tasarruf sahiplerinin savaş sonrasında bu fiyatlardan alımlarını sürdürdüğünü belirtiyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ekonomist Tuncay Turşucu ise belirsizlik ortamında paranın güvenli limana gideceğini belirterek, "Bunu tahmin etmek güç değil. İsviçre frangı ve ABD tahvilleri de yine güvenli liman olacaktır. Altında ise direnç 5.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Mevcut altın pozisyonumu ya da fonumu satmam. Ancak yeni bir alım yapmak mantıklı olmayacaktır" dedi.

FİYAT MAKASI ÇOK AÇIK

Piyasa açıldığında yatırımcının yükselmiş fiyatlarla karşılaşacağını ve en panik noktadan alım yapılacağını aktaran Tuncay Turşucu, "Jeopolitik ortam yumuşarsa, altın da geriler. Şimdiden makaslar açılmış durumda" uyarısında bulundu.