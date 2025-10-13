FİNANS

Altın çağı yaşanıyor: Ons altın tarihi zirvesini gördü!

Ons altın, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileriyle tarihi zirvesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik olası gümrük vergisi artışı da yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

Altın çağı yaşanıyor: Ons altın tarihi zirvesini gördü!

Trump'ın Vergi Hamlesi ve Fed Beklentileri Altını Uçurdu

Altın piyasasında rüzgar tersine döndü. Yıllardır süren durağanlık yerini rekor üstüne rekor kıran bir yükselişe bıraktı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte, küresel ekonomik belirsizliklerin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulamayı planladığı yeni vergi politikalarının etkisi büyük oldu. Trump'ın Çin mallarına %100 gümrük vergisi uygulama olasılığı, piyasalarda endişe yaratırken, yatırımcılar güvenli liman arayışına girdi. Altın da bu arayışın en önemli adreslerinden biri oldu.

Bir diğer önemli etken ise ABD Merkez Bankası (Fed)'nin faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler. Enflasyonla mücadelede sona gelindiği ve ekonomiyi desteklemek amacıyla faiz indirimlerinin başlayabileceği sinyalleri, doların değer kaybetmesine neden olurken, altının cazibesini artırdı. Doların zayıflaması, altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha ucuz hale getirerek talebi yükseltti.

Analistler, altın fiyatlarındaki bu yükselişin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini öngörüyor. Özellikle küresel ekonomideki belirsizliklerin sürmesi, jeopolitik risklerin artması ve merkez bankalarının para politikalarında gevşeme eğilimine girmesi, altının yükselişini destekleyecek faktörler olarak değerlendiriliyor.

Altınla birlikte gümüş de yükseliş trendinde. Ons gümüş de tarihi zirvesini gördü. Gümüşün yükselişinde, altının yükselişine paralel olarak, güvenli liman arayışının yanı sıra, sanayi talebinin de etkili olduğu belirtiliyor. Gümüş, elektronik ve diğer sanayi kollarında yaygın olarak kullanılıyor ve ekonomik büyüme beklentileriyle birlikte talebinin artması bekleniyor.

Altın piyasası, belirsizliklerle dolu bir dönemden geçerken yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak, riskleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Uzmanların tavsiyelerine kulak vererek, dikkatli ve bilinçli yatırımlar yapmak, kazançlı çıkmanın anahtarı olacaktır. Altının yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerle yakından ilişkili olacak. Yatırımcıların piyasayı sürekli olarak takip etmesi ve stratejilerini buna göre güncellemesi büyük önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.474,24
5.474,94
% 1.3
11:29
Ons Altın / TL
170.295,46
170.325,74
% 1.34
11:44
Ons Altın / USD
4.073,83
4.074,33
% 1.39
11:44
Çeyrek Altın
8.758,78
8.951,52
% 1.3
11:29
Yarım Altın
17.462,82
17.903,04
% 1.3
11:29
Ziynet Altın
35.035,12
35.696,58
% 1.3
11:29
Cumhuriyet Altını
37.350,00
37.914,00
% 0.81
12:58
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş ons altın altın fiyatları
