FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara'dan kulis bilgisi verdi

Milyonlarca emekli, Temmuz maaş zammının netleşmesi için Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonuna kilitlendi. Farklı senaryoları değerlendirerek emeklinin alabileceği zam oranını hesaplayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan kulis bilgilerini de aktardı.

Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara'dan kulis bilgisi verdi
Hande Dağ

Milyonlarca emekli nefesini tuttu, Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek zam oranını bekliyor. Milyonların maaş zammı beklentisinde kulis bilgileri de geldi.

Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara dan kulis bilgisi verdi 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 5 Haziran'da açıklanan enflasyon verisiyle beraber emekli maaş güncelleme rotasının iyice belirginleştiğini belirtip ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarının verileriyle kümülatif enflasyonun yüzde 16,6 seviyesine ulaştığını aktardı.

Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara dan kulis bilgisi verdi 2

Merkez Bankası'nın revize edilen enflasyon hedeflerini ve Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni işaret eden Karakaş, ankete göre haziran ayı enflasyon beklentisinin yüzde 1,52 olarak tahmin edildiğini anımsattı. Karakaş, bu verilere göre kümülatif hesaplama doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 18,37 oranında güncelleme ihtimali doğduğunu belirtildi.

Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara dan kulis bilgisi verdi 3

HAZİRAN ENFLASYON SENARYOLARI

En kötü ve en iyi ihtimalleri de veren Karakaş "TÜİK bu beklentilerin hilafına, yani tersine ihtiyatlı davranabilir" ifadelerini kullanıp Haziran ayında açıklanması muhtemel en kötü ve en iyi senaryolara göre yaptığı hesaplamayı şu şekilde aktardı:

Haziran enflasyon senaryosu: Yüzde 0,89
6 aylık kümülatif enflasyon ihtimali: Yüzde 17,64

Haziran enflasyon senaryosu: Yüzde 1,10
6 aylık kümülatif enflasyon ihtimali: Yüzde 17,88

Haziran enflasyon senaryosu: Yüzde 1,30
6 aylık kümülatif enflasyon ihtimali: Yüzde 18,12

Haziran enflasyon senaryosu: Yüzde 1,50
6 aylık kümülatif enflasyon ihtimali: Yüzde 18,35

Haziran enflasyon senaryosu: Yüzde 1,52
6 aylık kümülatif enflasyon ihtimali: Yüzde 18,37

Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara dan kulis bilgisi verdi 4

Devamında Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 18 bandı kaçınılmaz: Bütün senaryolara göre neticede karşımıza %18 civarında bir güncelleme çıkmaktadır. Sınır boylarındaki savaş durumunu, dış faktörleri ve TÜİK’in önceki açıklamalarını harmanladığımız en kötü senaryoda ise; anılan emeklilerin maaş güncellemesinin %17,5’tan az ve %19’dan fazla olamayacağını tahmin etmekteyim"

Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara dan kulis bilgisi verdi 5

Karakaş, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ciddi ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarını beklentilerinin birlikte irdelendiğinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın ortalama olarak yüzde 18 civarında seyredeceğinin iktisadi bir netice olduğunu söyledi.

Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara dan kulis bilgisi verdi 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı konusuna da değinen Karakaş, "Hükûmetin bu desteği sadece muhtaçlık kriterine göre daraltma sinyalleri, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riski taşıyor" dedi.

Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara dan kulis bilgisi verdi 7

Devamında Karakaş "Seçime az bir süre kala bu risk göze alınır mı? Hangi emekliye, hangi kriterle destek verilecek? Henüz ortada somut bir çalışma yok. "Görünen köy kılavuz istemez"; eğer 7 yıldan beri devam eden mevcut uygulama aynen sürdürülürse, 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının temmuzda 23 bin 600 TL civarında olması kuvvetle muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara dan kulis bilgisi verdi 8

ANKARA KULİSLERİNDE SON DURUM

Ankara kulislerine dair de bilgiler veren Karakaş "Ankara kulislerinde sessizlik hâkim: Yıllardır “sabır taşı” gibi dayanan emeklilerimiz için seyyanen zam ya da refah payı bu temmuzda gelecek mi? Ankara kulislerinden sızan haberler maalesef olumsuz. Henüz pozitif yönde bir gelişme yok. Savaşın getirdiği mali yük ve bütçe gerekçeleriyle, yasal zorunlu zam dışında ilave bir iyileştirme ufukta görünmüyor. Seyyanen zammın “s”si bile şu anda Ankara’da telaffuz edilmiyor. Emekliye yine "sabret" deniyor" dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıyı Emniyetine 27 işçi alınacak: İşte başvuru yöntemiKıyı Emniyetine 27 işçi alınacak: İşte başvuru yöntemi
Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu'da tansiyon yükseldiPetrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu'da tansiyon yükseldi

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli emekli maaş zammı emekli zammı seyyanen zam refah payı İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.