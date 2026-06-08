Emekli için 5 senaryo: İsa Karakaş Ankara'dan kulis bilgisi verdi

Milyonlarca emekli nefesini tuttu, Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek zam oranını bekliyor. Milyonların maaş zammı beklentisinde kulis bilgileri de geldi.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 5 Haziran'da açıklanan enflasyon verisiyle beraber emekli maaş güncelleme rotasının iyice belirginleştiğini belirtip ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarının verileriyle kümülatif enflasyonun yüzde 16,6 seviyesine ulaştığını aktardı.

Merkez Bankası'nın revize edilen enflasyon hedeflerini ve Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni işaret eden Karakaş, ankete göre haziran ayı enflasyon beklentisinin yüzde 1,52 olarak tahmin edildiğini anımsattı. Karakaş, bu verilere göre kümülatif hesaplama doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 18,37 oranında güncelleme ihtimali doğduğunu belirtildi.

HAZİRAN ENFLASYON SENARYOLARI

En kötü ve en iyi ihtimalleri de veren Karakaş "TÜİK bu beklentilerin hilafına, yani tersine ihtiyatlı davranabilir" ifadelerini kullanıp Haziran ayında açıklanması muhtemel en kötü ve en iyi senaryolara göre yaptığı hesaplamayı şu şekilde aktardı:

Haziran enflasyon senaryosu: Yüzde 0,89

6 aylık kümülatif enflasyon ihtimali: Yüzde 17,64

Haziran enflasyon senaryosu: Yüzde 1,10

6 aylık kümülatif enflasyon ihtimali: Yüzde 17,88

Haziran enflasyon senaryosu: Yüzde 1,30

6 aylık kümülatif enflasyon ihtimali: Yüzde 18,12

Haziran enflasyon senaryosu: Yüzde 1,50

6 aylık kümülatif enflasyon ihtimali: Yüzde 18,35

Haziran enflasyon senaryosu: Yüzde 1,52

6 aylık kümülatif enflasyon ihtimali: Yüzde 18,37

Devamında Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 18 bandı kaçınılmaz: Bütün senaryolara göre neticede karşımıza %18 civarında bir güncelleme çıkmaktadır. Sınır boylarındaki savaş durumunu, dış faktörleri ve TÜİK’in önceki açıklamalarını harmanladığımız en kötü senaryoda ise; anılan emeklilerin maaş güncellemesinin %17,5’tan az ve %19’dan fazla olamayacağını tahmin etmekteyim"

Karakaş, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ciddi ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarını beklentilerinin birlikte irdelendiğinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın ortalama olarak yüzde 18 civarında seyredeceğinin iktisadi bir netice olduğunu söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı konusuna da değinen Karakaş, "Hükûmetin bu desteği sadece muhtaçlık kriterine göre daraltma sinyalleri, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riski taşıyor" dedi.

Devamında Karakaş "Seçime az bir süre kala bu risk göze alınır mı? Hangi emekliye, hangi kriterle destek verilecek? Henüz ortada somut bir çalışma yok. "Görünen köy kılavuz istemez"; eğer 7 yıldan beri devam eden mevcut uygulama aynen sürdürülürse, 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının temmuzda 23 bin 600 TL civarında olması kuvvetle muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

ANKARA KULİSLERİNDE SON DURUM

Ankara kulislerine dair de bilgiler veren Karakaş "Ankara kulislerinde sessizlik hâkim: Yıllardır “sabır taşı” gibi dayanan emeklilerimiz için seyyanen zam ya da refah payı bu temmuzda gelecek mi? Ankara kulislerinden sızan haberler maalesef olumsuz. Henüz pozitif yönde bir gelişme yok. Savaşın getirdiği mali yük ve bütçe gerekçeleriyle, yasal zorunlu zam dışında ilave bir iyileştirme ufukta görünmüyor. Seyyanen zammın “s”si bile şu anda Ankara’da telaffuz edilmiyor. Emekliye yine "sabret" deniyor" dedi.