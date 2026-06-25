Altın çakıldı, piyasa tepetaklak: 7 ayın dibi! Gümüşte sert düşüş

Altın fiyatlarında son durum... Fed'den faiz artışı beklentileri ve dolar endeksinin güçlenmesi, bir süredir satış baskısı yaşayan altın ve gümüşü kasım ayının ilk haftasından bu yana en düşük seviyelere çekti. Ons altın 3959 dolar ve ons gümüş 55,60 dolara kadar geriledi. Değerli metaller yaklaşık son 7 ayın dibini görürken, ABD ve İran arasındaki mutabakatın bu kez jeopolitik riskleri düşürüp güvenli liman talebinin dip yapmasını beraberinde getirdiği belirtiliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın saat 07.06 itibarıyla 3995 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

Gram altın ise saat 06.52 itibarıyla 5979 TL seviyesinden fiyatlanıyor.

Spot gümüş ise saat 07.08 itibarıyla 57,45 dolar seviyesinde seyrediyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; altın fiyatları için kritik bir teknik gösterge olan 'ölümcül kesişme' gerçekleşmek üzere. Sarı metalde 50 günlük hareketli ortalamanın bugün itibarıyla 4482 dolar ve 200 günlük ortalamanın da 4472 dolarda bulunduğu belirtilirken 50 günlük ortalamanın da 200 günlüğü aşağı kesmesi halinde teknik analizde de 'ölümcül kesişme' olarak bilinen formasyonun gerçekleşmiş olacağı aktarıldı. Bu görünümün korunması durumunda fiyatlar üzerindeki baskının da artabileceğinin ifade edildiği kaydedildi.

"PİYASA 'UZUN SÜRE YÜKSEK FAİZ' FİYATLAMASI YAPIYOR"

Fed'in 17 Haziran'da faiz oranlarının %3,50-%3,75 arasında sabit bıraktığını anımsatan analistlerin "Ancak açıklamada yüksek enflasyona odaklanıldı ve doğrudan fiyat istikrarı sinyali verildi. Toplantı sonrasında doların güçlü kalması, getiri sağlamayan kıymetli metallerin ivme kaybetmesine sebep oldu. Piyasa ‘uzun süre yüksek faiz’ fiyatlaması yapıyor” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Diğer yandan dolar endeksinin de 101,80 ile son 13 ayın zirvesini gördüğü vurgulandı.

"NORMALDE BU GELİŞME ALTIN İÇİN POZİTİF! ANCAK..."

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının petrol fiyatlarını aşağı çektiği ve enflasyonist endişeleri azalttığına değinen analistlerin "Normalde bu gelişme altın için pozitif. Ancak ABD ve İran arasında varılan mutabakat, jeopolitik riskleri de azaltarak piyasada güvenli liman talebinin düşmesini beraberinde getiriyor. Bu da altına yaramıyor" görüşünü öne sürdüğü belirtildi.

HEDEF FİYATLARDA REVİZYONLAR

Çeşitli kuruluşlardan hedef fiyatlarda da revizyonlar geliyor. Son olarak ING, altın fiyatlarının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama 4300 dolar, dördüncü çeyreğinde 4600 dolar seviyesinde kalacağını öngördü. Söz konusu tahminler, daha önce 4850 dolar ve 5000 dolar olan beklentilerin altında kaldı. Bankanın, gümüşün de üçüncü çeyrekte ortalama 68 dolar ve dördüncü çeyrekte 74 dolar olabileceğini öngördüğü aktarıldı.

Diğer yandan geçen yıl ralli yapan ons altında 2026’daki kaybın bugün itibarıyla %-8 ve gümüşte de %-21’e ulaştığı kaydedildi.

25 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.06 itibarıyla 3995 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 06.52 itibarıyla 5979 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.14 itibarıyla 9.760 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.15 itibarıyla 19.513 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 40.750 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 99.214 TL seviyesinde.