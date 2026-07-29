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'İyi ki istifa etmişim' Mühendisliği bırakan plaza çalışanı bambaşka meslekte patron oldu

Kurumsal hayatı bırakan 27 yaşındaki endüstri mühendisi kadın, kadınların daha az tercih ettiği bir sektörde kendi işinin patronu oldu. İremnur Balcı Üner, yaşadığı süreci "İyi ki istifa etmişim" sözleriyle anlattı.

'İyi ki istifa etmişim' Mühendisliği bırakan plaza çalışanı bambaşka meslekte patron oldu
Hande Dağ

Bir plaza çalışanının sıra dışı hikayesi dikkat çekti. 27 yaşındaki endüstri mühendisi iş yerindeki yoğun baskıdan bunalınca istifa ederek yepyeni bir hayata başladı.

İyi ki istifa etmişim Mühendisliği bırakan plaza çalışanı bambaşka meslekte patron oldu 1

KENDİ İŞ YERİNİ AÇTI

Show Haber'in haberine göre; 27 yaşındaki İremnur Balcı Üner, endüstri mühendisi olarak kurumsal hayatta çalışıyordu. Ancak yaşadığı mobbingin ardından istifa etti. Mühendislik diplomasını kaldıran Üner, plaza hayatıyla vedalaşıp erkek egemen sektörde kendi iş yerini açtı.

İyi ki istifa etmişim Mühendisliği bırakan plaza çalışanı bambaşka meslekte patron oldu 2

"İYİ Kİ İSTİFA ETMİŞİM"

Üner "İyi ki istifa etmişim. Endüstri mühendisiyken makineyi ben yönetiyordum. Şimdi makineyi ben çalıştırıyorum" dedi.

Üner "Ben evde de cam siliyordum. Şimdi araba camı siliyorum. Bir erkek kadar teknik biliyorumdur" şeklinde konuştu.

İyi ki istifa etmişim Mühendisliği bırakan plaza çalışanı bambaşka meslekte patron oldu 3

Yaşadıklarını anlatan Üner "İnanılmaz seviyede hakaret işittiğim, işte çok küçümsendiğim, yöneticilerin baskısı, inanılmaz beyaz yakaya yaşatılan bu baskı, bunlar beni çok fazla yıprattı" derken önce farklı bir iş kolunda kendi yolunu çizmeyi denedi ama işler tahmin ettiği kadar kolay olmadı. Üner "Dedim hani protez tırınakta da iyi para var. Ben bir yer açayım dedim. Eğitimlerimi alırken bir baktım aslında güzellik uzmanı olmam gerekiyormuş. Bir baktım eşim oto kuaför bulmuş" ifadelerini kullandı.

İyi ki istifa etmişim Mühendisliği bırakan plaza çalışanı bambaşka meslekte patron oldu 4

Bu süreçte pes etmeyen Üner'in yolculuğu bugün köpükler ve cila makineleri arasında devam ediyor. Kurumsal hayata teslim olmayan genç kadın şimdi kadınların daha az tercih ettiği bir sektörde kendi işinin patronu oldu.

"MENTAL SAĞLIĞIM İNANILMAZ DÜZELDİ"

Üner "Araç kaplamadan tutun işte pasta cilaya, koltuk yıkama detaylı temizliklere aklınıza gelebilecek birçok şey hakkında hem bilgi sahibiyim hem tecrübe sahibiyim. Araba temizlemeyi çok seviyorum. Mental sağlığım inanılmaz düzeldi" şeklinde konuştu.

İyi ki istifa etmişim Mühendisliği bırakan plaza çalışanı bambaşka meslekte patron oldu 5

"ALIŞKIN DEĞİLİZ, BEN DE ŞAŞIRIYORUM"

Eşi Kerim Üner ise "Alışkın değiliz. Ben de şaşırıyorum. Ben bu kadar ilgi ve alakası olduğunu bilmiyordum" derken İremnur Balcı Üner ise "Çok olumlu bir tepki var. Haliyle bir kadının yaptığı işi gördüğünde kadının el işçiliğinden kaynaklı daha ince detaylı bir iş yapılacağına çok eminler" ifadelerini kullandı.

İyi ki istifa etmişim Mühendisliği bırakan plaza çalışanı bambaşka meslekte patron oldu 6

İrem Nur Balcı Üner meslek seçimi arifesindeki herkese de "Erkeğin yapabildiği iş ya da kadının yapabildiği iş yoktur. Bence her işi herkes yapabilir. En iyi çalıştığınız iş bence sevdiğiniz iştir" mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mühendis istifa çalışan meslek patron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bacım yaptığın iş temizlik işi. 'Araba Temizliği' diye temizlikten çokta farklı olmuyor. Yani öyle Erkeğin/kadının yapabileceği iş yoktur diye nutuk atacak konumda değilsin. Allah bol, hayırlı kazançlar versin orası ayrı.
Yazıklar olsun 🥹
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