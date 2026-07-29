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1 Ağustos'ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren 'indirim' düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'nın, indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı artırmaya yönelik yönetmeliği 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

1 Ağustos'ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren 'indirim' düzenlemesi

Gerçeği yansıtmayan indirim algılarına karşı yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlükte olacak! Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı, indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı artırmaya yönelik düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

1 Ağustos ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren indirim düzenlemesi 1

Yeni düzenleme kapsamında, tüketicilere indirim veya benzeri bir fayda sağlanmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak.

1 Ağustos ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren indirim düzenlemesi 2

İNDİRİM TARİHİNDEN 10 GÜN ÖNCEKİ EN DÜŞÜK FİYAT ESAS ALINACAK

Ayrıca, indirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat olarak, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunlu hale getirildi. Böylece gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısı oluşturulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak.

1 Ağustos ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren indirim düzenlemesi 3

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı korunması, reklam ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

1 Ağustos ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren indirim düzenlemesi 4

1 Ağustos ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren indirim düzenlemesi 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı indirim fiyat
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