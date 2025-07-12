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Altın, döviz, kripto, borsa değil... Yeni yatırım aracı o! Uzman isim 'Dünya başka yere gidiyor' 5 yıl detayını açıkladı

Yatırımcının sepetinde yer alan altın, döviz, gümüşün ardından yeni bir yatırım aracı daha öne çıkmaya başladı. Parasının değerini kaybetmesini istemeyen yatırımcılar piyasaları yakından takip ediyor. Uzman isim, "Dünya çok başka bir yere gidiyor" diyerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın, döviz, kripto, borsa değil... Yeni yatırım aracı o! Uzman isim 'Dünya başka yere gidiyor' 5 yıl detayını açıkladı
Ezgi Sivritepe

Parasının değerini kaybetmek istemeyen yatırımcı, yatırım araçlarını incelemeye devam ediyor. Altın, gümüş, döviz, borsa, kripto en bilindik araçlardan olurken ön plana çıkan yeni para birimleri de var. Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları Çin yuanına ve Rus rublesine yaradı.

Yatırımcı, ruble ve yuan almaya başlarken Kanal D'ye açıklamada bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Artık dünya, ülkeler, insanlar doları terk etmeye başladı. Gelecek açısından en şanslı gördükleri para birimi Çin yuanı ve Rus rublesi" dedi.

Altın, döviz, kripto, borsa değil... Yeni yatırım aracı o! Uzman isim Dünya başka yere gidiyor 5 yıl detayını açıkladı 1

ROTA ÇİN VE RUSYA'YA KAYDI

Dolara rakibin çıkmasının en önemli nedeni ise Trump'ın başlattığı ticaret savaşları görülüyor. Memiş, "Trump çıktı dünyaya alenen şunu söyledi: Dünyadaki rezerv para dolardır. Eğer dolardan uzaklaşan bir dünya görürseniz biz savaşı kaybetmiş sayarız. Dolar ve euro bir geleneksel yatırım aracı olarak veya bir para birimi olarak görülüyordu. Ama bundan sonra rota değişti. Artık kağıt paralarda rota Çin ve Rusya'ya kaydı" şeklinde konuştu.

Altın, döviz, kripto, borsa değil... Yeni yatırım aracı o! Uzman isim Dünya başka yere gidiyor 5 yıl detayını açıkladı 2

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILA DİKKAT!

Uzmanlara göre, önümüzdeki 5 yılda dolar ve euronun yerini Çin yuanı alacak. Memiş, Çin'in ticaret savaşları nedeniyle baskı altında kalmış olsa da ilerleyen süreçte en fazla kullanılan para birimi olacağını kaydetti.

Altın, döviz, kripto, borsa değil... Yeni yatırım aracı o! Uzman isim Dünya başka yere gidiyor 5 yıl detayını açıkladı 3

DÜNYA DOLARDAN UZAKLAŞIYOR MU?

Memiş, "Dünyanın %85'i doları rezerv para olarak kullanıyordu. Ama her geçen yıl bütün dünya ülkeleri dolardan uzaklaşmaya başladı" dedi.

Rus rublesi dolar karşısında değer kazanmaya başladı. 1 ruble 22,40 dolara denk geliyor yaklaşık olarak 900 TL.
Altın, döviz, kripto, borsa değil... Yeni yatırım aracı o! Uzman isim Dünya başka yere gidiyor 5 yıl detayını açıkladı 4

UZUN VADELİ YATIRIM DÜŞÜNENLER...

Memiş, Rus rublesi veya Çin yuanını nereden temin edilebileceğini ise şu ifadelerle anlattı:

"Bankalardan veya Türkiye genelinden bütün döviz büfelerinden bunları alıp satım yapabilirsiniz. En az 5 yıl vadeyi göz önünde bulunduran yatırımcılar veya vatandaşlar Çin yuanı ve Rus rublesini değerlendirmeli"

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