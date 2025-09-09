FİNANS

Altın fırtınası dinmiyor: Çeyrek altın rekor üstüne rekor kırıyor! (Eylül 2025)

Altın fiyatları, 9 Eylül 2025 itibarıyla tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın 3659 dolar seviyesi görülürken aşarken, çeyrek altın fiyatları da bu yükselişten nasibini alarak yatırımcıları şaşırtıyor. Doların zayıflaması ve Fed'in faiz indirimi beklentisi, altın talebini körükleyen başlıca etkenler arasında.

Ons Altın 3659 Doları Gördü, Çeyrek Altın Fiyatları Tarihi Zirvelerde

2025 yılının Eylül ayında altın piyasası adeta bir fırtına yaşıyor. Özellikle çeyrek altın, yatırımcıların en çok merak ettiği ve takip ettiği yatırım araçlarından biri haline geldi. Sabah saatlerinde gelen haberler, ons altının 3659 dolar seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdığını gösteriyor. Bu durum, doğal olarak iç piyasadaki altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor ve çeyrek altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıyor.

Uzmanlar, bu yükselişin arkasında yatan temel nedenleri şöyle sıralıyor: Birincisi, Amerikan dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi. Doların zayıflaması, altını diğer para birimleriyle satın alan yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. İkincisi ise, ABD Merkez Bankası (Fed)'in bu ay içerisinde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin artması. Fed'in faiz indirimine gitmesi, doların daha da zayıflamasına ve dolayısıyla altın fiyatlarının yükselmesine yol açabilir.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Perşembe günkü toplantısında faizleri sabit tutmasının beklendiğini belirtirken, yatırımcıların gözü kulağı Çarşamba günü açıklanacak olan ABD üretici fiyat verilerinde. Bu veriler, Fed'in gelecekteki para politikası kararları hakkında önemli ipuçları verebilir. Piyasa Analisti Tim Waterer, Fed'in piyasa beklentilerini karşılayarak birden fazla faiz indirimi yapması durumunda, altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini öngörüyor.

Çeyrek altının yanı sıra, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatları da rekor seviyelere ulaşmış durumda. Yatırımcılar, altın piyasasını yakından takip ederek, alım-satım kararlarını bu doğrultuda şekillendirmeye çalışıyor. Özellikle düğün sezonunun da devam etmesi, çeyrek altına olan talebi artırıyor ve fiyatların daha da yükselmesine neden olabiliyor.

Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Uzmanlar, altın alım-satımı yapmadan önce piyasayı dikkatli bir şekilde analiz etmeyi ve risk toleranslarını göz önünde bulundurmayı tavsiye ediyor. Fed'in faiz kararları ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirleyecek en önemli faktörler olacak gibi görünüyor. Çeyrek altın yatırımcıları, bu belirsizlik ortamında dikkatli adımlar atmalı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.846,81
4.847,29
% 0.51
15:17
Ons Altın / TL
150.612,86
150.636,25
% 0.4
15:32
Ons Altın / USD
3.649,22
3.649,60
% 0.35
15:32
Çeyrek Altın
7.754,90
7.925,31
% 0.51
15:17
Yarım Altın
15.461,32
15.850,63
% 0.51
15:17
Ziynet Altın
31.019,58
31.604,31
% 0.51
15:17
Cumhuriyet Altını
32.464,00
32.954,00
% 0.47
14:39
