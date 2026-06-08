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İstanbul Havalimanı'ndan 4 yeni hava yolu uçacak

İstanbul Havalimanı'nda uçuş ağı büyüyor. Özbekistan, İran ve Irak'tan 4 hava yolu şirketinin tarifeli seferlere başlamasıyla havalimanının bölgesel ve küresel bağlantı gücü artırıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan 4 yeni hava yolu uçacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 4 yeni hava yolu şirketinin İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli seferlere başladığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, ulaşım ağına dahil edilen yeni hatların İstanbul'un Orta Asya ve Orta Doğu ile entegrasyonunu daha da güçlendirdiği belirtildi.

100'ün üzerinde hava yolu iş birliği ve 340'tan fazla destinasyona erişim imkanı sunan İstanbul Havalimanı, küresel bağlantı gücündeki lider konumunu her geçen gün pekiştiriyor. Bu kapsamda Özbekistan merkezli hava yolu şirketi "Fly Khiva", 30 Mayıs itibarıyla Termez (TMJ)-İstanbul hattında haftada 2 frekansla doğrudan uçuşlarına başladı.

İstanbul Havalimanı ndan 4 yeni hava yolu uçacak 1

İranlı hava yolu şirketi "Varesh Airlines" ise 3 Haziran'dan itibaren Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferleri gerçekleştiriyor. İran'dan bir diğer hava yolu şirketi olan "Fly Kish" de Tahran (THR)-İstanbul hattındaki tarifeli yolcu seferlerini 3 Haziran'da başlattı.

Haftada 2 frekans olarak planlanan seferlerin, söz konusu hatta yolcu kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Irak merkezli "Basra Airlines" da 12 Haziran'dan itibaren Bağdat (BGW)-İstanbul hattında haftada 5 frekansla operasyonlarına başlamayı planlıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı Orta Doğu orta asya sefer
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