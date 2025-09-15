Altın fırtınası: Fed beklentisiyle gram altın rekor seviyelere yakın seyrediyor

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararını Beklerken, Altın Yatırımcıları Gelecek Tahminleri İçin Harekete Geçti.

Altın piyasası, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde hareketli bir gün geçiriyor. 24 ayar gram altın, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırımcıların Fed'in faiz kararına odaklanmasıyla rekor seviyelere yakın işlem görüyor.

Ons altın saat 15.52 itibarıyla 3648 dolar ile, zirveye yakın seyrediyor. Gram altın fiyatı saat 15.40 itibarıyla 4835 TL seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar, Fed'in bu hafta para politikasında beklenen gevşemeye gidip gitmeyeceğini ve yıl içinde daha fazla faiz indirimi sinyali verip vermeyeceğini yakından takip ediyor.

Altın fiyatlarındaki bu yükselişte, süregelen jeopolitik belirsizlikler, eski ABD Başkanı Trump'ın olası gümrük tarifesi politikaları ve merkez bankalarının toplu altın alımları etkili oluyor. Özellikle jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

Fed'in faiz politikası, enflasyon verileri ve küresel ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Teknik analizler incelendiğinde, altının kısa vadede bir miktar geri çekilme yaşayabileceği, ancak orta ve uzun vadede yükseliş trendini sürdürebileceği belirtiliyor. Yatırımcıların, altın alım satım kararlarını verirken hem teknik analizleri hem de temel analizleri dikkate almaları öneriliyor. Ayrıca, portföylerini çeşitlendirmek ve risklerini dağıtmak da önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Altın, her ne kadar güvenli bir liman olarak görülse de, piyasalardaki ani dalgalanmalardan etkilenebileceği unutulmamalıdır.

Özetle, gram altın Fed beklentisiyle dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, piyasaları yakından takip etmeyi, riskleri dağıtmayı ve sağlam bir yatırım stratejisi oluşturmayı öneriyor. Altın, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak potansiyelini korurken, kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.