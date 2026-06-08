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Taksilerde yeni dönem başladı: Müşteri için uygulama devrede

İstanbul'da taksilerde yeni bir dönem başladı. Buna göre; yolcuların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için 'Sarı Hat' adlı bir uygulama devreye alınırken şikayetler uygulama aracılığıyla iletilebilecek.

Taksilerde yeni dönem başladı: Müşteri için uygulama devrede
Hande Dağ

İstanbul'daki taksilerde yolcuların daha güvenli ve konforlu yolculuk edebilmesi için "Sarı Hat" isimli bir uygulama devreye alındı. Müşteri seçen, kaba davranan, fazla ücret isteyen taksici, "Sarı Hat" uygulaması sayesinde anında şikayet edilebilecek. İşte detaylar...

Taksilerde yeni dönem başladı: Müşteri için uygulama devrede 1

"MÜŞTERİMİZİN SORUNUNU ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İTEO Başkanı İsmet Dalcı, "Müşterimizin sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir belediyemiz ve emniyet teşkilatımızla bizim ortak WhatsApp gruplarımız var. Biz hemen olaya müdahale ediyoruz" dedi.

Taksilerde yeni dönem başladı: Müşteri için uygulama devrede 2

Taksimetrede yazan ücretin üstünde para isteme, yolcuyla tartışma ya da müşteri seçme gibi olumsuzlukların önüne geçebilmek için taksilerde yeni bir uygulama başladı. Yolcuların daha güvenli ve daha konforlu seyahat edebilmeleri için taksilerde 'Sarı Hat' uygulamasının devreye alındığı belirtildi.

Taksilerde yeni dönem başladı: Müşteri için uygulama devrede 3

Dalcı "Olumlu, olumsuz ne olursa olsun bize anında iletişime geçin. Müşteri seçme gibi olumsuz durum olabilir, fazla ücret tahsilatı olabilir ya da olumlu gördüğünüz bir şey de olabilir" şeklinde konuştu.

Örneğin taksiye binen ve bir şikayeti olan bir kişinin, taksilerin içinde yer alan etiketlerden ya telefon numarasıyla ya da QR kodlarla direkt olarak 'Sarı Hat'ta erişim sağlayabildiği, 5 dakikada geri dönüş yapıldığı aktarıldı.

Taksilerde yeni dönem başladı: Müşteri için uygulama devrede 4

"BİR AYDA 20 BİN TANE TAKSİNİN İÇİNDE BU ETİKETLERİ GÖREBİLECEKSİNİZ"

Dalcı "300 liralık yerden 5.000 TL alan bu kötü taksici değil, bunu adli vaka olarak ben nitelendiriyorum. Bunun taksicilik işini kesinlikle yapmaması lazım. Aşağı yukarı bir ay gibi bir sürede de 20.000 tane taksinin içinde bu etiketleri görebileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Taksilerde yeni dönem başladı: Müşteri için uygulama devrede 5

TAKSİCİLER 100 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca sistemde taksicilerin 100 puan üzerinden değerlendirileceği, puanı sıfıra düşen sürücünün meslekten men edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şikâyet Taksici taksi etiket
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