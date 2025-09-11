FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatları ABD verileri öncesinde kararsız: Rekor seviyelerden geri çekilme mi?

Altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasına saatler kala durağan bir seyir izliyor. Rekor seviyelere yakın işlem gören altın, yatırımcıların gözünü ABD tüketici enflasyonu (CPI) verilerine çevirmesine neden oldu. Piyasalar, Fed'in faiz politikası üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyor.

Altın fiyatları ABD verileri öncesinde kararsız: Rekor seviyelerden geri çekilme mi?

ABD Enflasyon Verileri Beklenirken Altın Fiyatları Yatay Seyrediyor. Uzmanlar, Fed'in Faiz İndirimlerine Başlama İhtimalini Değerlendiriyor.

Altın piyasası, 11 Eylül 2025 itibarıyla kritik bir dönemeçte bulunuyor. Ons altın fiyatı, Perşembe sabahı saatlerinde 3636 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu, Salı günü kaydedilen 3673 dolarlık tüm zamanların zirvesine yakın bir değer. Ancak, son rekor denemesi sonrası hafif bir geri çekilme yaşanması, yatırımcıların kararsızlığını yansıtıyor.

Piyasaların odağında, bugün açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu (CPI) verileri var. Beklentiler, enflasyonun yıllık bazda %2,9'a yükselmesi yönünde. Çekirdek enflasyonun ise %3,1 seviyesinde kalması bekleniyor. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yüksek enflasyon verileri, Fed'in faiz artırımlarına devam etmesine veya faiz indirimlerini ertelemesine neden olabilirken, düşük enflasyon verileri ise faiz indirimlerinin hızlanabileceği beklentisini destekleyebilir.

Ağustos ayında açıklanan üretici fiyatları (PPI) verileri, beklentilerin altında gelmiş ve piyasada Fed'in daha agresif bir indirim döngüsüne başlayabileceği yönünde spekülasyonları artırmıştı. Ancak, tüketici enflasyonu verileri, bu beklentileri yeniden şekillendirebilir.

Sonuç olarak, altın fiyatları ABD enflasyon verileri öncesinde belirsizliğini koruyor. Verilerin Fed'in faiz politikası üzerindeki etkisi, altın piyasasının yönünü belirleyecek en önemli faktör olacak. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasayı yakından izlemesi, doğru kararlar vermeleri açısından büyük önem taşıyor. Fed'in olası faiz indirimleri altını destekleyebilirken, yüksek enflasyon ve faiz artırımları ise satış baskısı yaratabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklentiler doğrultusunda... İşte ECB faiz kararıBeklentiler doğrultusunda... İşte ECB faiz kararı
'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.826,14
4.826,66
% -0.1
15:32
Ons Altın / TL
149.902,72
149.932,26
% -0.23
15:47
Ons Altın / USD
3.630,23
3.630,62
% -0.29
15:47
Çeyrek Altın
7.721,82
7.891,58
% -0.1
15:32
Yarım Altın
15.395,38
15.783,17
% -0.1
15:32
Ziynet Altın
30.893,32
31.475,86
% -0.08
15:32
Cumhuriyet Altını
32.424,00
32.914,00
% -0.57
15:22
Anahtar Kelimeler:
Fed Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! F.Bahçe'den son gün bombası

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! F.Bahçe'den son gün bombası

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı

'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.