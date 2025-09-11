Altın fiyatları ABD verileri öncesinde kararsız: Rekor seviyelerden geri çekilme mi?

ABD Enflasyon Verileri Beklenirken Altın Fiyatları Yatay Seyrediyor. Uzmanlar, Fed'in Faiz İndirimlerine Başlama İhtimalini Değerlendiriyor.

Altın piyasası, 11 Eylül 2025 itibarıyla kritik bir dönemeçte bulunuyor. Ons altın fiyatı, Perşembe sabahı saatlerinde 3636 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu, Salı günü kaydedilen 3673 dolarlık tüm zamanların zirvesine yakın bir değer. Ancak, son rekor denemesi sonrası hafif bir geri çekilme yaşanması, yatırımcıların kararsızlığını yansıtıyor.

Piyasaların odağında, bugün açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu (CPI) verileri var. Beklentiler, enflasyonun yıllık bazda %2,9'a yükselmesi yönünde. Çekirdek enflasyonun ise %3,1 seviyesinde kalması bekleniyor. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yüksek enflasyon verileri, Fed'in faiz artırımlarına devam etmesine veya faiz indirimlerini ertelemesine neden olabilirken, düşük enflasyon verileri ise faiz indirimlerinin hızlanabileceği beklentisini destekleyebilir.

Ağustos ayında açıklanan üretici fiyatları (PPI) verileri, beklentilerin altında gelmiş ve piyasada Fed'in daha agresif bir indirim döngüsüne başlayabileceği yönünde spekülasyonları artırmıştı. Ancak, tüketici enflasyonu verileri, bu beklentileri yeniden şekillendirebilir.

Sonuç olarak, altın fiyatları ABD enflasyon verileri öncesinde belirsizliğini koruyor. Verilerin Fed'in faiz politikası üzerindeki etkisi, altın piyasasının yönünü belirleyecek en önemli faktör olacak. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasayı yakından izlemesi, doğru kararlar vermeleri açısından büyük önem taşıyor. Fed'in olası faiz indirimleri altını destekleyebilirken, yüksek enflasyon ve faiz artırımları ise satış baskısı yaratabilir.