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Altın fiyatları düşüyor! Bu hafta zirveyi görmüştü ama tahtı sarsıldı, Sarı metal için rüzgar tersine döndü...

Altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalardaki son durumda araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselen ons altın aşağı yönlü hareketini sürdürmeye başladı. Peki, ons altın, gram altın, çeyrek altın, ata altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte detaylar...

Altın fiyatları düşüyor! Bu hafta zirveyi görmüştü ama tahtı sarsıldı, Sarı metal için rüzgar tersine döndü...
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43 seviyesine çekti. Piyasalardan çok sert tepkiler gelmedi. Ancak sabah saatlerinde altın yatırımcısı fiyatları araştırmaya başladı. Buna göre, haftanın son işlem gününde ise sınırlı tepki alımlarıyla birlikte ons fiyatı, 3.360 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Böylece ons, haftalık bazda “düşük” bir primle yoluna devam ediyor.

Altın fiyatları düşüyor! Bu hafta zirveyi görmüştü ama tahtı sarsıldı, Sarı metal için rüzgar tersine döndü... 1

BU HAFTA GRAM ALTINDA REKOR GELDİ

Bu hafta gram altın 4 bin 470 lira seviyesi ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ardından ons fiyatında yaşanan gerilemeyle birlikte gram fiyatı da irtifa kaybetti.

Altın fiyatları düşüyor! Bu hafta zirveyi görmüştü ama tahtı sarsıldı, Sarı metal için rüzgar tersine döndü... 2

25 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.379 TL’den satılıyor. Kapalı Çarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.355-4.405 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.159 TL’den satılıyor. Gram altın fiyatında haftalık zirve seviyeye göre yaklaşık %2’lik değer kaybı dikkat çekiyor. Ata altın fiyatı ise 29 bin 342 liradan satışa çıktı.

JAPONYA VE AB İYİMSERLİĞİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; hafta başında ABD’nin, en büyük ticaret ortaklarından olan Japonya ve AB arasında tarife belirsizliği devam ediyordu. Ancak önce Japonya ile %15 tarife oranında anlaşma sağlanması ve benzer bir anlaşmanın Avrupa Birliği ile de yapılacağına yönelik beklentilerin artması, ticaret gerginliklerinin de azalmasını beraberinde getirdi ve piyasalarda güvenli liman alımları hız kesti. Böylece ons fiyatı da zirve yolculuğundan geri döndü.

Altın fiyatları düşüyor! Bu hafta zirveyi görmüştü ama tahtı sarsıldı, Sarı metal için rüzgar tersine döndü... 3

TEMKİNLİ DURUŞ DEVAM EDİYOR

Buna karşılık piyasalarda son tarih 1 Ağustos yaklaşırken temkinli duruş da devam ediyor. ABD ile anlaşmaları sonuçlanmamış çok sayıda ticaret ortağına önemli gümrük vergileri uygulanma olasılığı, altın fiyatlarında daha hızlı düşüşlerin de önüne geçiyor.

Özellikle Güney Kore ve Hindistan gibi müzakereleri yürüten ülkelere yönelik %15-%50 arasında gümrük vergisi riskleri sürüyor. Piyasalar ayrıca ABD-Çin ile görüşmelerinde de netlik bekliyor ve her iki ülke yetkililerinin gelecek haftaki görüşmeleri de bekleniyor.

Altın fiyatları düşüyor! Bu hafta zirveyi görmüştü ama tahtı sarsıldı, Sarı metal için rüzgar tersine döndü... 4

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI

Bu arada merkez bankalarının altın alımları devam ederken, söz konusu talep de fiyatında daha fazla düşüşün önüne geçiyor. Dünya Altın Konseyi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul tarafından paylaşılan verilere göre; Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), yılın ilk yarısında 35 ton alım yaptı ve toplam altın varlığını 181 tona çıkardı.
Polonya, bu yıl resmi rezervlerini 67,2 ton artırdı. Çin Halk Bankası da 9 aydır aktif olarak altın alımı yaparken, yılın ilk yarısında 16,9 ton altın alımı gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 14,9 ton, Kazakistan 14,7 ton artırdı, Çek Cumhuriyeti 9,2 ton ve Hindistan da 3,42 ton altını stoklarını ekledi.
Altın fiyatları düşüyor! Bu hafta zirveyi görmüştü ama tahtı sarsıldı, Sarı metal için rüzgar tersine döndü... 5

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.378,41
4.378,94
% -0.79
10:33
Ons Altın / TL
136.018,05
136.039,42
% -0.9
10:48
Ons Altın / USD
3.353,99
3.354,36
% -0.42
10:48
Çeyrek Altın
7.005,45
7.159,57
% -0.79
10:33
Yarım Altın
13.967,11
14.319,13
% -0.79
10:33
Ziynet Altın
28.021,79
28.550,69
% -0.79
10:33
Cumhuriyet Altını
29.094,00
29.534,00
% -1.27
17:03
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