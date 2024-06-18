Altın fiyatları için 45 dakika ara ile açıklanacak! Herkesin gözü bayram sonrasındaydı: İslam Memiş’ten gram altın yorumu

Altın fiyatları 2450 dolar seviyesinde rekor kırmasının ardından yaşadığı düşüşle yatırımcıları panikletmişti. Bir süredir toparlanma denemeleri yapsa da beklenen yeni rekor seviyeler henüz gelmedi. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz oranlarını sabit bırakması ve faiz indirim beklentilerini yılın ilerleyen dönemlerinde üçten bire düşürmesinin ardından artan, ABD Hazine bonosu getirileri nedeniyle dün de düşüşünü sürdürdü.

ONS ALTIN FİYATI

Günün en yüksek seviyesi olan 2.332 dolardan geri çekilen ons altın yüzde 0,6’dan falz düşüşle 2.317 dolar seviyelerine kadar indi. Bu sabaha bakıldığında sınırlı bir yükseliş kaydeden altının ons fiyatı 2.323 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK İKİ VERİ

Altın fiyatını etkileyecek iki veri bugün açıklanacak. ABD'den takip edilecek ilk önemli veri 15.30’da duyurulacak Mayıs ayına ilişkin perakende satış rakamları olacak. 16.15’te açıklanacak Mayıs ayı sanayi üretimi rakamları ve kapasite kullanım oranı ise analistlerin odaklanacağı diğer veri olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTINDA BAYRAM MOLASI

Bu hafta Türkiye'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasalar Perşembe gününe kadar kapalı. Ancak 24 ayar gram altın fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada 2.604 lira seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı 4.131 TL, Cumhuriyet altını da 16.810 TL’den ekranlara yansıyor.

“ALTINDA KÂR SATIŞLARI GÖREBİLİRİZ”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar için bayram sonrası tahminlerini paylaştı. Perşembe gününe dikkat çeken uzman isim, “Geçen hafta altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma gördük. Ancak direnç seviyelerini kıramamıştı. Bu hafta kâr satışları görebiliriz. Perşembe gününe kadar sadece ons tarafını takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

PİYASALAR ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINI FİYATLAYABİLİR

Piyasa Uzmanı dolar/TL kurunun 32 lira seviyelerinde olduğunu anımsatarak, “Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketlilik gördük. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz açıklaması geldi. Piyasalar “faiz indirim” beklentisini fiyatlamak isteyebilir" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Avrupa’daki görüşmelerinin ardından yurtda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve faizler hakkında, “Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız. Nitekim ekonomide dengelenmeye yönelik politikalar meyvelerini veriyor” açıklamasını yapmıştı.







