Altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin! Bu rakam ilk kez ortaya çıktı! '6 bin TL'ye yaklaşabilir'

Altın fiyatları yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Yatırımcılar üst rekorlar kıran altın fiyatlarınında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Altında Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin artmasıyla ibre yukarı yönlü harekete ediyor. Piyasalar Uzmanı Şirin Sarı, çeyrek ve altın fiyatları için dikkat çeken rakamları dile getirdi.

TGRT Haber'e konuşan Sarı, " Altın fiyatlarında yükselişler devam ediyor. Yılbaşından bu yana Ons altında yüzde 20'ye yakın değer kazanımı, gram altında ise yüzde 35'e yakın değer kazanımı gördük. Özellikle son haftada yeni zirvelerin geldiğine de şahit olduk. Ons altında 2.483 dolar seviyesine kadar yükselişler geldi. Nedenlerine baktığımızda tabii ki FED tarafından gelebilecek olan faiz indirimi artık eylülde yüzde 94 ihtimale ulaşmış oldu. Yani yatırımcılar yüzde 94 ihtimalle FED'te yüzde 25 indirim bekliyor. Bununla beraber Avrupa kanadında hem isviçre merkez bankası hem de Avrupa Merkez bankasından faiz indirimleri gelmişti. Ağustos ayı itibariyle de global merkez bankalarından İngiltere'nin de faiz indirimi beklentisinin yükselmiş olması altın cephesinin güçlenmesini sağlıyor" değerlendirmesini yaptı.

REKOR TAHMİNİ

2025 yılı başlamadan gram altında 3 bin 500 TL bandının aşılma ihtimali olduğunu söyleyen Sarı, çeyrek altında ise 6 bin TL seviyelerine yaklaşma ihtimalleri hatırlattı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 2.585,05 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.286,00 TL