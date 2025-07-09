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Altın fiyatları ne kadar oldu? (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 236 liradan işlem görüyor. İşte 9 Temmuz 2025 Çarşamba günce gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı...

Altın fiyatları ne kadar oldu? (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 kayıpla 4 bin 250 liradan tamamladı.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 1

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 236 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 2

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Çeyrek altın 6 bin 955 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 713 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 3

ONS ALTINDA SON DURUM

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faiziyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi 3. işlem gününe taşınırken, ons altın yeni günde yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 289 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 4

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin bazı ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerine rağmen başlıca ticaret ortaklarına uygulanan gümrük tarifelerinin olası etkilerine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 5

Trump'ın, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağına işaret etmesi risk algısının yükselmesine neden olurken, bakır ithalatına da yüzde 50 tarife getireceklerini açıklaması mevcut risklerin derinleşmesine yol açtı.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 6

Ayrıca Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayacağını kaydetti.

Analistler, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

Altın fiyatları ne kadar oldu? (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 7

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.233,50
4.233,97
% -0.39
12:10
Ons Altın / TL
131.756,99
131.783,95
% -0.32
12:25
Ons Altın / USD
3.290,09
3.290,44
% -0.35
12:25
Çeyrek Altın
6.773,60
6.922,54
% -0.39
12:10
Yarım Altın
13.504,87
13.845,07
% -0.39
12:10
Ziynet Altın
27.094,42
27.605,46
% -0.39
12:10
Cumhuriyet Altını
28.138,00
28.564,00
% -0.64
12:08

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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