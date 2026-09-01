Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 1 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 902 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 881 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 237 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını 44 bin 754 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,1 değer kaybıyla 4 bin 449 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürüyor. Ons altın yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 433 dolardan alıcı buluyor.