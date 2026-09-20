Son dakika | 2 yıllık para hareketleri incelenecek! Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Pusula, Tera, Hedef ve Bulls şirketlerinin yöneticilerinin hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi. İnceleme, iki yıllık dönemdeki para trafiğini kapsayacak.

TÜM HESAPLARI İNCELENECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, Tera Yatırım’ın 9 Eylül’de Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerini devralmak için görüşmelere başladığını açıklamasıyla gündeme gelmişti. Süreçte Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı uygulanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle bazı yöneticilere iki yıl işlem yasağı getirmişti. Kurul, aralarında Tera, Pusula, Hedef ve Bulls’un da bulunduğu 7 portföy şirketinin kurduğu fonların işlemlerini durdurmuş, bazı fonların tasfiyesine karar vermişti.