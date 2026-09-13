Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 13 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Fed'e yönelik şahin tahminlerin güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle alternatif maliyeti artan altının onsu haftalık bazdaki düşüşünü 3. haftaya taşıdı. Ons altın yüzde 1,8 düşüşle 4 bin 349 dolardan alıcı buldu.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 6.784 TL seviyesinde fiyatlanırken çeyrek altın ise 11.093 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 45.600 TL seviyesinde fiyatlanıyor.