Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 17 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 6 bin 447 TL'den tamamlamıştı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6 bin 441 TL seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 785 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 43 bin 67 TL'den satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün yüzde 0,1 azalışla 4 bin 325 dolarda seyrediyor.