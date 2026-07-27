Ekran görüntüsü alanlara kötü haber! Cezası belli oldu

WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmalarla ilgili Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar geldi. Yargıtay, WhatsApp mesajlarının ekran görüntüsünü alarak üçüncü kişilerle paylaşanlarla ilgili emsal nitelikte bir karara imza attı.

Bir kişinin kendisine gönderilen mesajların ekran görüntüsünü alıp başka bir kişiye göndermesi durumunda hukuki sonuçlarla karşılaşabileceği belirtildi. Ekran görüntüsünün, mesaj sahibi tarafından öğrenilmesi ve dava açılması halinde paylaşımı yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilecek.

Show TV'de yer alan habere göre, ekran görüntüsü alınan mesajların paylaşılması her durumda suç oluşturmasa da, özel yazışmaların üçüncü kişilerle paylaşılması gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebiliyor.

Vatandaşlara konuyla ilgili görüşleri sorulurken, bazı kişiler önemli gördükleri mesajların kanıt oluşturması amacıyla ekran görüntüsünü aldıklarını ifade etti.

Bir vatandaş, “Ekran görüntüsü önemli bir şeyse alırım. Tabii ki de bazen atmak için alıyorum. Kanıt oluşturması açısından” ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise önemli bir mesajlaşmada karşı tarafın daha sonra mesajı silebileceğini düşünerek kanıt amacıyla ekran görüntüsü aldığını söyledi.

KANIT AMACIYLA ALINAN EKRAN GÖRÜNTÜLERİNE DİKKAT

Avukat Kevser Yıldırım, WhatsApp yazışmalarının paylaşılmasıyla ilgili değerlendirmesinde, bu durumun gizliliğin ihlali olarak değerlendirilebildiğine dikkat çekti.

Haberde, ekran görüntüsünün resmi makamlara gönderilmek ve kişiye karşı işlenen bir suçu kanıtlamak amacıyla alınması durumunda ise suç teşkil etmeyebileceği belirtildi.

Avukat Yıldırım, “Birden fazla kişinin ulaşabileceği ve erişimin mümkün olduğu bir alan olmadığına dikkat etmek lazım” diyerek, özel yazışmaların niteliğine vurgu yaptı.

“ÖZEL OLDUĞU İÇİN PAYLAŞILMASINI DOĞRU BULMAM”

Vatandaşlar ise özel mesajların paylaşılması konusunda farklı görüşler dile getirdi. Bazı kişiler ekran görüntülerini yalnızca kendi telefonlarında tuttuklarını belirtirken, bazıları ise özel konuşmaların paylaşılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Bir vatandaş, “Genellikle ben zaten telefonumda tutuyorum yani birisine göndermiyorum” derken, başka bir vatandaş “Çok yanlış bulurum çünkü özel. Ben bunu hoş karşılamam şahsen” ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar ise önemli gördükleri konuşmaların ekran görüntüsünü aldıklarını belirterek, gerektiğinde bu bilgileri başka kişilerle paylaşabildiklerini söyledi.