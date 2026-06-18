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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? Son tablo 18 Haziran 2026 Perşembe itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...
Hande Dağ

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 18 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 6 bin 342 liradan tamamlamıştı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 6 bin 422 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 725 TL'den satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 42 bin 828 TL'den satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 18 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 4

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 301 dolarda seyrediyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.376,02
6.376,83
% 0.51
12:51
Ons Altın / TL
198.180,64
198.254,45
% 0.45
13:06
Ons Altın / USD
4.267,52
4.268,08
% 0.27
13:06
Çeyrek Altın
10.201,63
10.426,11
% 0.51
12:51
Yarım Altın
20.339,51
20.852,23
% 0.51
12:51
Ziynet Altın
40.806,53
41.576,92
% 0.51
12:51
Cumhuriyet Altını
42.576,00
43.219,00
% -1.82
12:41
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