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New York borsası karışık seyirle açıldı (17 Ağustos 2026)

New York borsası, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere odaklanırken haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı (17 Ağustos 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 53.663,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 7.790,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 26.784,65 puana ulaştı.

Makroekonomik tarafta ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, ağustosta 20,6 değeriyle dört yılı aşkın süredir görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Endeks, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

Jeopolitik cephede, bugün ABD basınında üst düzey bir İranlı yetkilinin, diplomatik çabaların sonuçsuz kalması halinde ülkenin savunma odaklı bir politika yerine saldırı odaklı bir politikaya yönelebileceğini söylediği aktarıldı.

Analistler, ABD ile İran arasında devam eden gerilimin yanı sıra İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılarının ve ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamaların jeopolitik belirsizlikleri artırdığını belirtti.

Bölgedeki gerilimin sona erdirilmesine yönelik diplomatik bir çözüm belirtisi görülmemesiyle petrol fiyatı hafif yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 89,05 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta Anthropic'in güçlü gelir artışının, veri merkezlerine yönelik sermaye harcamalarının orta vadede devam edeceği beklentilerini güçlendirmesiyle yapay zeka ile ilişkili şirketlerin hisselerindeki artışlar dikkati çekti.

Micron Technology hisseleri yüzde 3,5, Broadcom hisseleri yüzde 1 ve Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 1 artışla işlem gününe başladı.

Bu hafta piyasalarda, Fed'in yayımlayacağı son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Walmart, Target ve Home Depot gibi ülkenin önde gelen perakendecilerinin açıklayacağı bilançolar takip edilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
389
13.021.609.442,75
% 0.39
18:10
THYAO
301
9.581.566.617,50
% -1.39
18:10
TUPRS
368.75
9.524.434.109,75
% 1.94
18:10
ASTOR
339.5
8.273.720.060,00
% -0.8
18:10
OZATD
4380
7.068.808.642,50
% -0.45
18:10
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
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