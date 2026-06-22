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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 22 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 22 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 22 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...
Hande Dağ

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 22 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 6 bin 204 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 268 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 22 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 496 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 22 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 41 bin 797 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 22 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 4

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 198 dolardan seyrediyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.276,82
6.277,51
% 1.16
12:05
Ons Altın / TL
195.316,65
195.510,97
% 1.27
12:20
Ons Altın / USD
4.207,61
4.208,21
% 1.26
12:20
Çeyrek Altın
10.042,92
10.263,73
% 1.16
12:05
Yarım Altın
20.023,06
20.527,45
% 1.16
12:05
Ziynet Altın
40.165,45
40.924,78
% 1.15
12:05
Cumhuriyet Altını
41.783,00
42.415,00
% 0.31
13:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları
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