Memur emeklileri nefesini tuttu: AYM’de dosyalar birleşti, gözler 25 bin TL’de

Memur emeklilerinin yaklaşık üç yıldır beklediği seyyanen zamda yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in başvurusunu aynı konudaki mevcut dosyayla birleştirdi. İnceleme artık tek dosya üzerinden yürütülecek. Henüz zam kararı verilmedi ancak sonuç emeklilerin lehine çıkarsa maaşlarda yaklaşık 25 bin liralık artış ve geriye dönük ödeme ihtimali doğabilecek.
Karar'da yer alan habere göre; memur emeklilerinin 2023 yılından bu yana hak mücadelesi verdiği "seyyanen zam" tartışması yargı sürecinde çok önemli bir dönemece girdi. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan bireysel başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, dosyaların birleştirilerek tek bir esas üzerinden karara bağlanmasına hükmetti.
Avukat Ali Erdem Gündoğan'ın yürüttüğü hukuki süreçte alınan birleştirme kararı, davanın esastan incelenmesini hızlandıracak:
Dosyanın temel esasını, 2023 yılı genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması oluşturuyor.
Davanın temelinde, 2023 genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara tanınan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere verilmemesinin "eşitlik ilkesine aykırı olduğu" tezi yer alıyor. AYM'nin başvurucular lehine ihlal kararı vermesi durumunda olası senaryolar şunlar:
Sürecin Anayasa Mahkemesi tarafından mümkün olan en kısa sürede esastan karara bağlanması için Türkiye genelinde emeklilerin katılımıyla büyük bir imza kampanyası başlatıldığı ve başvuruların yakından takip edildiği bildirildi.
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