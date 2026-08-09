Memur emeklileri nefesini tuttu: AYM’de dosyalar birleşti, gözler 25 bin TL’de

Memur emeklilerinin yaklaşık üç yıldır beklediği seyyanen zamda yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in başvurusunu aynı konudaki mevcut dosyayla birleştirdi. İnceleme artık tek dosya üzerinden yürütülecek. Henüz zam kararı verilmedi ancak sonuç emeklilerin lehine çıkarsa maaşlarda yaklaşık 25 bin liralık artış ve geriye dönük ödeme ihtimali doğabilecek.

Karar'da yer alan habere göre; memur emeklilerinin 2023 yılından bu yana hak mücadelesi verdiği "seyyanen zam" tartışması yargı sürecinde çok önemli bir dönemece girdi. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan bireysel başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, dosyaların birleştirilerek tek bir esas üzerinden karara bağlanmasına hükmetti.

DOSYALAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Avukat Ali Erdem Gündoğan'ın yürüttüğü hukuki süreçte alınan birleştirme kararı, davanın esastan incelenmesini hızlandıracak:

Tek dosya üzerinden inceleme: Mahkeme, yeni başvuruyu 2026/7162 esas numaralı mevcut dosyayla birleştirerek incelemeyi ana dosya üzerinden sürdürme kararı aldı.

Nihai karar süreci kısaldı: Dosyaların bir araya getirilmesi, Yüksek Mahkeme'nin milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu anayasal itirazı daha kısa sürede karara bağlayacağı anlamına geliyor.

8 BİN 77 LİRALIK FARK DAVALIK OLDU

Dosyanın temel esasını, 2023 yılı genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması oluşturuyor.

Eşitlik ilkesi vurgusu: Başvuruda, mevcut yasal düzenlemeler gereği görevdeki memurlar ile emekli memurların aynı kanun kapsamına tabi olduğu ve geçmişten bu yana katsayı/zam oranlarının paralel uygulandığı savunuluyor.

Hak ihlali iddiası: Söz konusu zammın sadece çalışan memurlara verilip emeklilerin kapsam dışı bırakılmasının, mülkiyet hakkı ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor.

OLUMLU KARAR SENARYOSU

Davanın temelinde, 2023 genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara tanınan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere verilmemesinin "eşitlik ilkesine aykırı olduğu" tezi yer alıyor. AYM'nin başvurucular lehine ihlal kararı vermesi durumunda olası senaryolar şunlar:

Maaşlara 25 bin TL'lik etki: Güncel katsayılar ve enflasyon oranları dikkate alındığında, olumlu bir kararın memur emekli aylıklarına yaklaşık 25 bin TL'lik seyyanen artış olarak yansıyabileceği öne sürülüyor.

Geriye dönük ödeme ihtimali: İhlal kararıyla birlikte, uygulamanın başladığı Temmuz 2023'ten bu yana oluşan maaş farklarının da yasal olarak talep edilmesinin yolu açılabilecek.

EMEKLİLERDEN İMZA HAMLESİ

Sürecin Anayasa Mahkemesi tarafından mümkün olan en kısa sürede esastan karara bağlanması için Türkiye genelinde emeklilerin katılımıyla büyük bir imza kampanyası başlatıldığı ve başvuruların yakından takip edildiği bildirildi.