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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 24 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 24 Temmuz 2026 Cuma itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 24 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...
Aleyna Türkmen

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 24 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 azalışla 6 bin 153 liradan tamamladı. Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 135 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 24 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 72 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 24 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 40 bin 134 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 24 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 4

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,85 azalışla 6 bin 153 liradan tamamladı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.164,84
6.165,59
% 0.18
11:34
Ons Altın / TL
191.890,58
191.934,12
% 0.25
11:49
Ons Altın / USD
4.053,16
4.053,78
% 0.09
11:49
Çeyrek Altın
9.863,75
10.080,73
% 0.18
11:34
Yarım Altın
19.665,84
20.161,47
% 0.18
11:34
Ziynet Altın
39.454,98
40.199,63
% 0.18
11:34
Cumhuriyet Altını
40.841,00
41.448,00
% -1.99
16:41
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