Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 27 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Cuma günü ons fiyatındaki sınırlı artışa paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 6 bin 167 liradan tamamladı. Yeni güne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 6 bin 237 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 244 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 40 bin 825 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 95 dolardan işlem görüyor.