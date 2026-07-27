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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 27 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 27 Temmuz 2026 Pazartesi itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 27 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...
Hande Dağ

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 27 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Cuma günü ons fiyatındaki sınırlı artışa paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 6 bin 167 liradan tamamladı. Yeni güne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 6 bin 237 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 27 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 244 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 27 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 40 bin 825 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 27 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 4

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 95 dolardan işlem görüyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.236,08
6.236,90
% 1.12
09:55
Ons Altın / TL
194.060,15
194.119,18
% 1.18
10:10
Ons Altın / USD
4.097,90
4.098,48
% 1.12
10:10
Çeyrek Altın
9.977,73
10.197,34
% 1.12
09:55
Yarım Altın
19.893,10
20.394,68
% 1.12
09:55
Ziynet Altın
39.910,92
40.664,61
% 1.12
09:55
Cumhuriyet Altını
40.836,00
41.453,00
% -0.32
13:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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