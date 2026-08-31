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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 31 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 31 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Aleyna Türkmen

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 31 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Cuma günü ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 azalışla 6 bin 910 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 884 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 31 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 289 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 31 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını 44 bin 973 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 31 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

Altının ons fiyatı da yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 439 dolardan alıcı buluyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.894,82
6.895,72
% -0.19
11:08
Ons Altın / TL
214.211,16
214.266,29
% -0.3
11:22
Ons Altın / USD
4.438,53
4.439,14
% -0.35
11:23
Çeyrek Altın
11.031,71
11.274,50
% -0.19
11:08
Yarım Altın
21.994,47
22.548,99
% -0.19
11:08
Ziynet Altın
44.126,83
44.960,07
% -0.19
11:08
Cumhuriyet Altını
45.381,00
46.067,00
% -3.19
13:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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