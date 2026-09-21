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TÜBİTAK'tan 660 kişilik alım! Son başvuru tarihi uzatıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere istihdam edeceği 660 personel için başvuru süresini 5 Ekim'e kadar uzattı.

TÜBİTAK'tan 660 kişilik alım! Son başvuru tarihi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde görev yapmak üzere 660 personel alınacak.

Bu kapsamda, AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ile silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak.

Daha önce 22 Eylül olarak duyurulan son başvuru tarihi 5 Ekim'e kadar uzatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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