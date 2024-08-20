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Altın fiyatları rekor yakınında tur atıyor! ‘Daha hassas bir dönem…’ diyerek anlattılar: Her açıklama yeni dönem başlatacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.08.2024 08:29
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Altın fiyatları rekor seviyelere yakın hareketini sürdürüyor. Ons altın 2500 doların üzerinde kalma mücadelesi verirken gram altın fiyatı da yükselen dolar kuru ile destek buluyor. Peki bugün Kapalıçarşı gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar, kaç TL? Uzmanlar, veri sonuçlarının fiyat hareketlerinde etkisinin daha fazla olacağı bir döneme girileceğini belirtiyor.

Global piyasalarda, bu hafta Jackson Hole toplantılarında Fed cephesinden gelecek yönlendirmelere odaklanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikası patikasıyla ilgili sinyallerine devam ediyor.

Yaşanan oynaklığın artmasından sonra beklenildiği gibi Fed üyelerinden temkinli iyimser mesajlar gelmeye devam ediyor. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, zayıf istihdam verileri dolayısıyla Eylül ayında faiz indirimine açık olduğu sinyalini verdi.

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VERİLER DAHA DA ÖNEM KAZANDI

Son gelen ABD makro verilerinin desteği ile resesyon endişeleri azaldı. Enflasyon ve haftalık işsizlik başvuru rakamları sonrasında piyasalar, eylül ayında yüzde 25 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi fiyatlarken, yılsonuna kadar 75 - 100 baz puan aralığında faiz indirim öngörüyor.

Ekonomistler, ‘Hassas bir dengede ilerleyen süreçte hızlı atılacak adımlar piyasalarda resesyon korkularının artmasına neden olabilir. Makro verilere daha hassas bir dönem içinde olduğumuzu düşünüyoruz” yorumunu yapıyorlar.

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Fed politikalarında enflasyon ile mücadelede kat edilen mesafe olumlu olmaya devam ediyor. Uygulanan sıkı para politikasının yan etkisi, işgücü ve büyüme üzerinde oluşturduğu baskı ise daha çok öne çıkıyor. Bu yüzden bundan sonraki dönemde istihdam piyasası verileri ve büyüme öncü verilerinin ön planda olduğu, veri sonuçlarının fiyat hareketlerinde etkisinin daha fazla olacağı bir döneme girileceği belirtiliyor.

ONS ALTIN (17)

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88, dolar Endeksi 101,9, ons altın 2.500 dolar civarında işlem görüyor.

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İsveç Kronu
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3,27
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08:36

BUGÜN GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içine bakıldığında gram altın fiyatı bu sabah 2.691 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın 4.595 TL ve Cumhuriyet altını 18.699 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.717,04
2.717,52
% 0,51
08:21
Ons Altın / TL
84.475,59
84.540,73
% 4,18
08:36
Ons Altın / USD
2.502,49
2.502,95
% -1,56
08:36
Çeyrek Altın
4.347,26
4.443,14
% 0,84
08:21
Yarım Altın
8.667,35
8.886,28
% 1,68
08:21
Ziynet Altın
17.389,04
17.718,20
% 3,35
08:21
Cumhuriyet Altını
18.161,00
18.436,00
% -29,00
17:02
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