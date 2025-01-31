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Altın fiyatları yükselince 'iştahları kabardı' İki haftada bir yaşanıyor... 50 bin lirayı bulunca iş başına düştüler

31.01.2025 15:24
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Altın fiyatları yükselmeye devam ederken Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, , altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahtecilik vakalarının arttığını belirtti. Bilik, Neredeyse iki haftada bir sahte altın olayı ile karşılaşıyoruz" diyerek vatandaşı uyardı.

Altın fiyatları yükselince 'iştahları kabardı' İki haftada bir yaşanıyor... 50 bin lirayı bulunca iş başına düştüler

Altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte sahte altın olaylarının artması hem kuyumcu esnafını hem de vatandaşları tedirgin ediyor. Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, artan fiyatlarla beraber sahte altın olaylarının da arttığını belirterek dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bilik, sahtecilik yöntemleri ve alınması gereken önlemler hakkında önemli uyarılarda bulundu.

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ALTIN FİYATLARI ARTINCA SAHTECİLİK FİYATLARI DA ARTIYOR

Son dönemlerde altının değer kazanmasıyla sahtecilik vakalarının arttığına dikkat çeken Bilik, "Bir küpe ya da yüzük 15-20 bin lira, küçücük bir yüzük veya zincir 25 bin, hatta 50 bin lirayı bulabiliyor. Bu durum sahtecilik yapan kişilerin iştahını kabartıyor" dedi.
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İKİ HAFTADA BİR BU VAKALAR YAŞANIYOR

Sahtecilik yöntemlerini anlatan Bilik, "22 ayar renk verilerek sahte zincirin üzerine 916 milyem vuruluyor. Bu şekilde ürün gerçek 22 ayar altın gibi gösterilerek kuyumculara satılmak isteniyor. Biz de zaman zaman bu vakalarla karşılaşıyoruz. Neredeyse iki haftada bir sahte altın olayı ile karşılaşıyoruz. Esnafımız bizi haberdar ediyor ve emniyete bildiriyoruz" diye konuştu.
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MİHENK TAŞLARI VE ANALİZLERLE AYIRT EDİLEBİLİR

Kuyumcuların mihenk taşlarıyla ve analiz evlerinde yapılan kontrollerle sahte altını tespit ettiklerini belirten Bilik, "Kilis'te ayar ve analiz evimiz var. Sahte altınları burada tespit ediyoruz. Emniyete tüm bilgileri vererek süreci koordine ediyoruz. Emniyet bu konuda çok özverili çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİN

Bilik, sahte altınların küçük bir kısmının gerçek altın, geri kalanının ise tamamen sahte olduğunu belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bilik, "Sahte altın yakıldığında sahte kısımlar siyahlaşarak ortaya çıkar. Altın alırken mutlaka iyi araştırma yapılsın" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.234,62
3.234,89
% 0.6
15:58
Ons Altın / TL
100.529,58
100.555,79
% 0.53
16:13
Ons Altın / USD
2.803,91
2.804,35
% 0.3
16:13
Çeyrek Altın
5.175,40
5.289,04
% 0.6
15:58
Yarım Altın
10.318,45
10.578,09
% 0.6
15:58
Ziynet Altın
20.701,59
21.091,48
% 0.6
15:58
Cumhuriyet Altını
21.355,00
21.678,00
% 0.95
15:57
Anahtar Kelimeler:
Altın dolandırıcı
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