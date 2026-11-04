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Hem babasının hayalini gerçekleştirdi hem işlerini daha da büyüttü!

Niğdeli girişimci 48 yaşındaki Atılım Kılınç, devlet destekleriyle hem babasının ceviz bahçesi kurma hayalini gerçekleştirdi hem de işleme tesisi kurarak işlerini büyüttü.

Hem babasının hayalini gerçekleştirdi hem işlerini daha da büyüttü!

Daha önce Mersin'de tekstil işiyle uğraşan Kılınç, babasının hayali olan ceviz bahçesini kurmak için 2009'da Orman Genel Müdürlüğünün özel ağaçlandırma kapsamında sağladığı kredi desteğinden yararlanarak Bor ilçesine bağlı Bereket köyünde 76 dönümlük alanda ceviz yetiştiriciliğine başladı.

Zamanla bahçesinin rekoltesini artıran Kılınç, 2024'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan faydalanarak ceviz bahçesinin yanında işleme tesisi kurdu.

GEÇEN YIL 25 TON CEVİZ İŞLEDİ

Tesisinde geçen yıl 25 ton ceviz işleyen Kılınç, üretim kapasitesini artırarak cevizlerini Türkiye'nin farklı bölgelerine ulaştırmayı hedefliyor.
Hem babasının hayalini gerçekleştirdi hem işlerini daha da büyüttü! 1

"CEVİZ BAHÇESİNİ KURMA FİKRİ BİRAZ BABA SEVDASI"

Girişimci Atılım Kılınç, AA muhabirine, ceviz yetiştiriciliğine başladığı dönemde tekstil sektöründeki işini sürdürdüğünü belirtti.

Hem babasının hayalini gerçekleştirdi hem işlerini daha da büyüttü! 2

Orman Genel Müdürlüğünün 2009'da faizsiz kredi desteğinden faydalanarak Niğde'de satın aldıkları araziye ceviz fidanı diktiklerini anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"Bahçedeki fidanlar 5-6 yaşına geldikten sonra 2016'da Mersin'deki tekstil hayatımı noktaladım ve Niğde'ye taşınıp bu bahçenin işletmesini tamamen ele aldım. Bahçemizde 8'e 8 dikim aralığında Chandler'dan (meyvesi iri, açık renkli ve ticari değeri yüksek ceviz türü) ve tozlayıcısı Franquette'dan (cevizinin tozlanmasına yardımcı olmak amacıyla bahçeye dikilen tozlayıcı çeşittir) oluşan toplam 1250 ağaç var. 2016'da buraya geldikten sonra bahçemiz iyice verime yatmaya başlamıştı. Aşağı yukarı 25 ton kuru kabuklu ceviz almaya başladığımızda ceviz işleme tesisine ihtiyacımız oldu. 2024'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan faydalanarak cevizimizi soymadan kurutma aşamasına kadarki bütün ekipmanlarını destekle aldık."
Hem babasının hayalini gerçekleştirdi hem işlerini daha da büyüttü! 3

HASAT DÖNEMİNDE 20 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Kılınç, cevizin hasat sonrası tüm işlemlerinin hibe desteğiyle kurduğu işletmede gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hasat ettikleri cevizi çevre illere gönderdiklerini anlatan Kılınç, "Çuvallama ve paketleme aşamasından sonra Mersin, Adana, Kayseri ve Aksaray gibi çevre illere toptan satışını gerçekleştiriyoruz. Şu anda işletmemizde kadrolu bir personelimiz var. Hasat dönemimiz yaklaşık 15-20 gün sürüyor. Bu dönemde ortalama 20 kişiyi istihdam ediyoruz. Allah nasip ederse, rekoltemiz arttıkça bu çalıştıracağımız kişi sayısı artacak. Cevizin işlenmesiyle ilgili birtakım projelerimizi de hayata geçirdikten sonra daha çok kişiyi istihdam etme gibi bir hayalimiz var." diye konuştu.

Hem babasının hayalini gerçekleştirdi hem işlerini daha da büyüttü! 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde destek devlet
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