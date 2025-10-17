Altın fiyatları yükselişe rağmen düşüş beklentisi güçleniyor: Uzmanlardan kritik tarih uyarısı

ABD-Çin Gerilimi ve Küresel Enflasyon Altını Rekor Seviyelere Taşırken, İslam Memiş'ten Düşüş Tarihi Açıklaması Yatırımcıları Harekete Geçirdi.

Altın piyasası, 2025 yılının sonlarına yaklaşırken hareketli günler yaşıyor. ABD-Çin arasındaki gerilim, küresel enflasyon endişeleri ve diğer jeopolitik riskler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırarak fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Hürriyet'in haberine göre, bu gelişmeler piyasaları derinden sarsarken, Bloomberg HT'nin verileri de altın fiyatlarındaki yükselişi doğruluyor. 16 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5.676,71 TL, çeyrek altın ise 9.281,41 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 4,222 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak, yükselişin ne kadar süreceği sorusu, yatırımcıların kafasını kurcalamaya devam ediyor. Onedio'nun haberine göre, ünlü ekonomist İslam Memiş, altının düşeceği tarihi açıkladı. Memiş'in açıklamaları, piyasada büyük yankı uyandırırken, yatırımcılar pozisyonlarını yeniden değerlendirmeye başladı. 16 Ekim Perşembe günü itibarıyla gram altın 5 bin 707 TL seviyesine çıkarken, Ons Altın 4 bin 242 dolara ulaştı. Güncel altın fiyatları ise şu şekilde: Gram altın 5.695 TL, Çeyrek altın 9.359 TL, Yarım altın 18.661 TL, Tam altın 37.439 TL ve Cumhuriyet altını 38.722 TL. Peki, altın fiyatlarındaki bu yükselişin arkasında yatan temel nedenler neler? Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının tırmanması, küresel enflasyonun yüksek seyretmesi ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsizliklerin, altına olan talebi artırdığını belirtiyor. Ayrıca, jeopolitik risklerin artması da yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor. Ancak, İslam Memiş gibi bazı uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin sürdürülebilir olmadığını ve yakın zamanda bir düzeltme yaşanabileceğini öngörüyor. Memiş'in düşüş için işaret ettiği tarih ise, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu tarihin açıklanmasıyla birlikte, altın piyasasında volatilite artabilir ve sert düşüşler yaşanabilir.

Sonuç olarak, altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Yükseliş trendinin ne kadar süreceği ve düşüşün ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor. Yatırımcıların, uzman görüşlerini dikkate alarak ve risklerini yöneterek hareket etmeleri önem taşıyor. İslam Memiş'in düşüş tarihi uyarısı ise, piyasadaki belirsizliği artırarak yatırımcıların daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Altın alım satımı yapmadan önce güncel piyasa verilerini takip etmek ve uzmanlardan destek almak, olası kayıpların önüne geçmek için kritik öneme sahip.