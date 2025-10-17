FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatları yükselişe rağmen düşüş beklentisi güçleniyor: Uzmanlardan kritik tarih uyarısı

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin etkisiyle son günlerde rekor seviyelere ulaşırken, uzmanlar düşüş beklentilerini dile getirmeye başladı. Özellikle İslam Memiş'in düşüş için işaret ettiği tarih, yatırımcılar arasında büyük merak uyandırıyor.

Altın fiyatları yükselişe rağmen düşüş beklentisi güçleniyor: Uzmanlardan kritik tarih uyarısı
Cansu Akalp

ABD-Çin Gerilimi ve Küresel Enflasyon Altını Rekor Seviyelere Taşırken, İslam Memiş'ten Düşüş Tarihi Açıklaması Yatırımcıları Harekete Geçirdi.

Altın piyasası, 2025 yılının sonlarına yaklaşırken hareketli günler yaşıyor. ABD-Çin arasındaki gerilim, küresel enflasyon endişeleri ve diğer jeopolitik riskler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırarak fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Hürriyet'in haberine göre, bu gelişmeler piyasaları derinden sarsarken, Bloomberg HT'nin verileri de altın fiyatlarındaki yükselişi doğruluyor. 16 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5.676,71 TL, çeyrek altın ise 9.281,41 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 4,222 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak, yükselişin ne kadar süreceği sorusu, yatırımcıların kafasını kurcalamaya devam ediyor. Onedio'nun haberine göre, ünlü ekonomist İslam Memiş, altının düşeceği tarihi açıkladı. Memiş'in açıklamaları, piyasada büyük yankı uyandırırken, yatırımcılar pozisyonlarını yeniden değerlendirmeye başladı. 16 Ekim Perşembe günü itibarıyla gram altın 5 bin 707 TL seviyesine çıkarken, Ons Altın 4 bin 242 dolara ulaştı. Güncel altın fiyatları ise şu şekilde: Gram altın 5.695 TL, Çeyrek altın 9.359 TL, Yarım altın 18.661 TL, Tam altın 37.439 TL ve Cumhuriyet altını 38.722 TL. Peki, altın fiyatlarındaki bu yükselişin arkasında yatan temel nedenler neler? Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının tırmanması, küresel enflasyonun yüksek seyretmesi ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsizliklerin, altına olan talebi artırdığını belirtiyor. Ayrıca, jeopolitik risklerin artması da yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor. Ancak, İslam Memiş gibi bazı uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin sürdürülebilir olmadığını ve yakın zamanda bir düzeltme yaşanabileceğini öngörüyor. Memiş'in düşüş için işaret ettiği tarih ise, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu tarihin açıklanmasıyla birlikte, altın piyasasında volatilite artabilir ve sert düşüşler yaşanabilir.

Sonuç olarak, altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Yükseliş trendinin ne kadar süreceği ve düşüşün ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor. Yatırımcıların, uzman görüşlerini dikkate alarak ve risklerini yöneterek hareket etmeleri önem taşıyor. İslam Memiş'in düşüş tarihi uyarısı ise, piyasadaki belirsizliği artırarak yatırımcıların daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Altın alım satımı yapmadan önce güncel piyasa verilerini takip etmek ve uzmanlardan destek almak, olası kayıpların önüne geçmek için kritik öneme sahip.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Kısa vadeli dış borç stoku ağustosta azaldıKısa vadeli dış borç stoku ağustosta azaldı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.864,06
5.864,77
% 0.71
10:48
Ons Altın / TL
181.767,82
181.835,99
% 0.39
11:03
Ons Altın / USD
4.333,29
4.333,82
% 0.12
11:03
Çeyrek Altın
9.382,50
9.588,89
% 0.71
10:48
Yarım Altın
18.706,36
19.177,78
% 0.71
10:48
Ziynet Altın
37.530,01
38.238,27
% 0.71
10:48
Cumhuriyet Altını
40.074,00
40.680,00
% 3.49
17:10
Anahtar Kelimeler:
Altın abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.