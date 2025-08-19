FİNANS

Altın fiyatları yükselişte: 19 Ağustos'ta gözler ons ve gram altında

19 Ağustos'ta altın fiyatları yatırımcıların odağında. Ons altın güçlü alım desteği bulurken, gram ve çeyrek altın fiyatları da yakından takip ediliyor. İşte güncel altın piyasası analizi ve uzman yorumları.

19 Ağustos, altın piyasası için hareketli bir gün olarak başladı. Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yönelirken, ons altın fiyatları güçlü alım desteğiyle karşılaştı. Bu durum, gram altın ve çeyrek altın gibi yerel piyasalardaki fiyatları da doğrudan etkiledi. Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizliklerin ve enflasyon endişelerinin altını desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

Gram altın fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 381 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 777 liradan satılıyor.

Altının onsu, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 336 dolardan işlem görüyor. Bu fiyatlar, piyasalardaki genel yükseliş trendini yansıtıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları yükselişte: 19 Ağustos ta gözler ons ve gram altında 1

Peki, bu yükselişin arkasındaki temel nedenler neler? ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizlikler varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor. Para politikası cephesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma ile Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Teknik analizler ise, ons altının 3,350 dolar seviyesini aşması durumunda yükselişin devam edebileceği yönünde sinyaller veriyor.

Altın fiyatlarındaki bu yükselişin, Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri de yakından takip ediliyor. Altın, Türkiye'de hem yatırım aracı hem de ziynet eşyası olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Fiyatlardaki artış, özellikle düğün sezonunda olan vatandaşlar için ek bir mali yük oluşturabilir. Ancak, altın yatırımcıları için ise bu durum, önemli bir kazanç fırsatı sunuyor.

Sonuç olarak, 19 Ağustos'ta altın piyasası, yükseliş trendini sürdürüyor. Ons altın ve gram altın fiyatlarındaki artış, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan talep gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Yatırımcıların bu dönemde dikkatli olmaları ve uzman görüşlerini takip etmeleri önem taşıyor. Altın, belirsizliklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olma özelliğini korurken, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.391,70
4.392,18
% 0.26
10:45
Ons Altın / TL
136.564,28
136.587,16
% 0.24
11:00
Ons Altın / USD
3.339,87
3.340,25
% 0.21
11:00
Çeyrek Altın
7.026,72
7.181,22
% 0.26
10:45
Yarım Altın
14.009,64
14.362,65
% 0.26
10:45
Ziynet Altın
28.107,12
28.637,46
% 0.26
10:45
Cumhuriyet Altını
29.232,00
29.674,00
% -0.01
17:07
